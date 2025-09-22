Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá càphê giảm 4 phiên liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch từ ngày 15-19/9, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm sâu trong sắc đỏ.

Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm hơn 1,5% so với tuần trước, lùi về mốc 2.226 điểm. Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá càphê ghi nhận chuỗi lao dốc mạnh với 4 phiên giảm liên tiếp.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới cũng trải qua một tuần giao dịch với nhiều biến động. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo trên toàn bộ 9 mặt hàng đang được giao dịch trong nhóm.

Đáng chú ý, giá càphê ghi nhận chuỗi lao dốc mạnh với bốn phiên giảm liên tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, giá càphê Arabica đánh mất tới hơn 7,6%, xuống mức 8.079 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta cũng ghi nhận mức giảm tới hơn 10% về mức 4.135 USD/tấn.

Trong tuần qua, thị trường càphê đã phải chịu thêm áp lực khi tờ Washington Post đưa tin một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ đang có kế hoạch trình dự luật lưỡng đảng nhằm miễn trừ mọi sản phẩm càphê khỏi bất kỳ loại thuế quan nào có thể được áp dụng sau ngày 19/1/2025.

Đề xuất này sẽ áp dụng đối với cả càphê rang, càphê đã khử caffein, cũng như vỏ, trấu và các loại đồ uống hay sản phẩm thay thế có chứa càphê.

Nếu được thông qua, biện pháp này sẽ góp phần xoa dịu lo ngại về nguồn cung tại Mỹ, đồng thời cũng có thể thúc đẩy nông dân Brazil tăng bán ra lượng cà phê vừa thu hoạch.

Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến giá càphê giảm sâu. Cụ thể, dự báo trong tuần tới, các vùng trồng càphê tại Đông Nam Brazil sẽ đón nhận những đợt mưa đầu mùa đáng kể, với các trận mưa nối tiếp trong suốt tuần và cuối tuần sau, theo Cơ quan dự báo thời tiết World Weather Inc.

Thu hoạch càphê tại Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Đối với Việt Nam - quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ thu hoạch sắp tới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10, với dự báo sẽ đạt sản lượng cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.

Tuy nhiên, các số liệu hiện tại vẫn cho thấy nguồn cung càphê còn hạn chế. Lượng tồn kho càphê được chứng nhận trên sàn ICE Futures US tại New York hôm thứ Sáu tiếp tục giảm thêm 4.077 bao, xuống còn 654.225 bao, thấp hơn gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong gần 17 tháng qua, theo thống kê từ Barchart.

Tại thị trường nội địa, giá càphê nhân xô tại Tây Nguyên ngày 20/9 ghi nhận dao động từ 110.000-111.000 đồng/kg. Kim ngạch xuất khẩu càphê trong tuần 10-16/9 đạt 18.400 tấn, tăng mạnh 54% so với tuần trước đó, trị giá khoảng 91 triệu USD.

Tuần qua, thời tiết mưa nhiều khiến nguy cơ bệnh rụng lá, rụng trái gia tăng, ảnh hưởng tới năng suất. Theo phản ánh từ nông dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông, hiện chưa xuất hiện thiệt hại nào đáng kể, song nếu mưa kéo dài, cây càphê có thể bị rụng trái, nhất là khi đang ra hoa, đậu quả - thời điểm sức đề kháng của cây yếu hơn.

Một số hộ tại Lâm Đồng cho biết từng bị bệnh nấm làm rụng trái khá nhiều vào tháng trước, nhưng hiện vườn càphê phát triển ổn định. Người dân đang chủ động chăm sóc, theo dõi sát diễn biến để xử lý kịp thời nếu dịch bệnh tái phát.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường năng lượng vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với nhiều yếu tố đan xen tác động mạnh lên giá dầu thô thế giới. Trong hai phiên đầu tuần, căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine tiếp tục là chất xúc tác lớn khiến thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai toàn cầu.

Đà tăng này còn được củng cố bởi niềm tin của giới đầu tư vào kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như kỳ vọng về sự sụt giảm dự trữ dầu thô tại Mỹ, qua đó tạo đà tăng giá mạnh nhất trong tuần này với mức tăng trong khoảng 1,5-2% cho cả hai mặt hàng dầu thô chính.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ngay sau quyết định hạ lãi suất của Fed. Thay vì giữ vững nhịp tăng, thị trường nhanh chóng quay sang lo ngại nguyên nhân thực sự đằng sau động thái này là sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ từ tháng 7.

Việc Fed hạ lãi suất cơ bản xuống 4-4,25%, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thu hẹp đáng kể từ tháng 7, đã khiến giới đầu tư lo ngại suy thoái và nguy cơ lạm phát quay trở lại, gây áp lực tiêu cực lên những dự báo về nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Mỹ.

Đồng thời, nhu cầu xăng dầu bán lẻ cũng đối diện nhiều nghi ngại khi các nhà máy lọc dầu tại Mỹ liên tục phải giảm công suất hoạt động trong tuần vừa qua.

Những lo ngại về khả năng giảm sút nhu cầu cùng với kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ đã củng cố viễn cảnh dư thừa nguồn cung trên toàn cầu, qua đó xóa nhòa tác động tích cực từ hai phiên tăng giá đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, giá dầu WTI quay về sát mốc cuối tuần trước, dừng ở mốc 62,68 USD/thùng, tương ứng với mức giảm tuần 0,02%; trong khi đó, giá dầu Brent cũng giảm 0,46% so với phiên ngày 12/9, rơi xuống mốc 66,68 USD/thùng.

Trái với xu hướng giảm của giá dầu thế giới vào cuối tuần, trong chiều ngày 18/9 giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng nhẹ, qua đó phản ánh đà tăng hồi đầu tuần của giá dầu thế giới cũng như mức tăng của các sản phẩm tinh chế trên sàn SGX do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Cụ thể, Liên bộ Công Thương-Tài chính đã điều chỉnh tăng nhẹ cho cả năm mặt hàng. Trong đó, giá xăng E5RON92 và RON95 lần lượt tăng 1,16% và 1,02%, là hai mặt hàng có mức tăng cao nhất.

Ngược lại, mức điều chỉnh đối với dầu diesel ở mức khá khiêm tốn, chỉ khoảng 0,33%, cùng với dầu mazut là hai mặt hàng có mức tăng thấp nhất.

Đáng chú ý, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong lần điều chỉnh này.Trên thị trường khí tự nhiên Mỹ, đà hồi phục giá đã bị chặn lại trong tuần này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, giá khí tự nhiên trên sàn NYMEX giảm 1,8% so với tuần trước, xuống mức 2,89 USD/MMBtu.

Đà giảm của mặt hàng này đã bắt đầu từ phiên 17/9, sau khi những dự báo về đợt nắng nóng cuối mùa hè không còn xuất hiện, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ điện sụt giảm, kéo theo nhu cầu nhiên liệu tại các nhà máy điện giảm theo.

Ngoài ra, lượng tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo cũng tạo thêm áp lực giảm giá trên thị trường./.

