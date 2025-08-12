Thị trường càphê bứt phá mạnh mẽ, kéo thị trường hàng hóa nguyên liệu

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), càphê trở thành điểm sáng nổi bật trong phiên hôm qua khi cả Arabica và Robusta đồng loạt tăng khoảng 4%, đóng vai trò lực kéo chính cho toàn thị trường hàng hóa nguyên liệu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán bao trùm nhiều nhóm hàng, trong đó trên thị trường kim loại, bạc dẫn đầu đà giảm khi đánh mất gần 2%.

Kết phiên, chỉ số MXV-Index nối dài chuỗi phục hồi sang ngày thứ tư, tăng thêm 0,4% lên 2.177 điểm.

Khép lại phiên giao dịch ngày 11/8, sắc xanh tiếp tục duy trì trên hầu hết các mặt hàng trong nhóm nguyên liệu công nghiệp. Nổi bật trong đó là hai mặt hàng càphê.

Cụ thể, giá càphê Arabica tăng tới gần 3,8% lên mức 7.070 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta ghi nhận mức tăng gần 4,4% lên mức 3.664 USD/tấn.

Theo MXV, những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung càphê Arabica đã hỗ trợ đà tăng của giá càphê trong phiên hôm qua.

Nhiều nhà sản xuất dự báo sản lượng càphê Brazil 2025-2026 sẽ giảm sâu, riêng sản lượng Arabica có thể giảm từ 12-30%.

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo (Brazil). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo từ Pine Agronegócios, các vùng sản xuất trọng điểm và thị trường tiêu thụ càphê hiện đều vận hành với lượng tồn kho hạn chế, khiến giá khó có khả năng giảm sâu, đặc biệt khi điều kiện khí hậu cho mùa vụ kế tiếp vẫn chưa thực sự thuận lợi.

Ghi nhận mới nhất tại Sở Giao dịch ICE cho thấy tồn kho càphê Arabica tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong hơn 14 tháng, chỉ còn 737.609 bao.

Tồn kho Robusta do ICE giám sát cũng giảm về mức thấp nhất trong hai tuần, còn 6.981 lô vào hôm qua, sau khi đạt đỉnh một năm với 7.029 lô vào ngày 28/7.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại thương Secex, xuất khẩu càphê bình quân ngày trong sáu ngày đầu tháng 8 chỉ đạt 6.100 tấn, giảm mạnh 35,4% so với trung bình 9.400 tấn/ngày của tháng 8/2024.

Lũy kế sáu ngày đầu tháng, tổng khối lượng xuất khẩu chỉ mới đạt 36.500 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 207.000 tấn của cả tháng 8 năm ngoái.

Trên thị trường phái sinh càphê, Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (Commitment of Traders) ghi nhận động thái khá rõ nét từ các nhóm quỹ lớn.

Trong tuần giao dịch kết thúc ngày 5/8/2025, nhóm Quỹ đầu cơ (Managed Money Fund) mang tính ngắn hạn đã tăng vị thế mua ròng thêm 0,21%, lên mức 21.459 lô.

Ngược lại, nhóm Quỹ chỉ số (Index Fund) với xu hướng đầu tư dài hạn lại giảm nhẹ vị thế mua ròng 4,52%, duy trì ở mức 31.569 lô trong ngày.

Nông dân thu hoạch hạt càphê. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên thị trường robusta London, khu vực quỹ đầu cơ giảm nhẹ vị thế bán ròng 3,12% trong tuần giao dịch vừa qua, xuống còn 5.671 lô, tương đương khoảng 945.167 bao.

Diễn biến này cho thấy vị thế bán ròng chủ yếu đi ngang và ít biến động sau giai đoạn giao dịch sôi động trước đó. Trong khi đó, trên thị trường cà phê nội địa, hoạt động chào bán tại các kho xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức thấp khi khách hàng nước ngoài ngừng hỏi mua do giá cao, dẫn đến việc các kho không tiến hành chào bán mới.

Theo thông tin từ các kho, dự kiến khoảng tháng 10-11 mới có càphê thu hoạch, do đó các kho chưa vội nhập hàng mà chủ yếu chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.

Theo ghi nhận của MXV, thị trường kim loại cũng gây chú ý cho các nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm qua khi dẫn dắt đà suy yếu; trong đó, trên thị trường kim loại quý, giá bạc kết phiên giảm gần 2% xuống 37,79 USD/ounce, mức giảm trong ngày sâu nhất kể từ đầu tháng 8.

Diễn biến này phản ánh rõ sự đảo chiều tâm lý nhà đầu tư khi loạt yếu tố vĩ mô đã làm xói mòn vai trò trú ẩn của kim loại quý này.

Áp lực giảm giá bắt nguồn từ bước đi chiến lược của Nhà Trắng trong quan hệ với Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày các biện pháp hòa hoãn thương mại, kéo dài tới đầu tháng 11.

Thị trường lập tức coi đây là tín hiệu giảm rủi ro địa chính trị, qua đó làm suy yếu nhu cầu nắm giữ bạc như một kênh phòng thủ.Yếu tố thứ hai đến từ động thái trấn an thị trường vàng.

Ông Trump khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế - một tuyên bố xóa bỏ nguy cơ mà Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) từng hé lộ trước đó.

Thông tin này khiến vàng trở thành điểm hút dòng tiền trong nhóm kim loại quý, đồng thời làm giảm sức hút của bạc vốn thường được xem là “lựa chọn thay thế” khi vàng gặp rủi ro.

Tác nhân thứ ba là sự phục hồi của đồng bạc xanh. Chỉ số DXY tăng 0,35% lên 98,52 điểm, khiến giá bạc được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Tác động kép từ tâm lý bớt lo ngại rủi ro và USD mạnh đã khiến nhu cầu vật chất với bạc giảm rõ rệt trong phiên.

Cuối cùng, yếu tố chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ (CPI) sắp công bố khiến lực mua mới trên thị trường bạc bị kìm hãm.

Giới phân tích dự báo CPI lõi tháng 7 tăng 0,3% so với tháng trước, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 vẫn ở mức cao 85,9% theo công cụ CME FedWatch.

Nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài để đánh giá bức tranh lạm phát và chính sách tiền tệ, càng làm bạc thiếu động lực hồi phục.

Trên thị trường nội địa, giá bạc sáng 12/8 giảm hơn 1% so với phiên trước, xuống 1,188-1,222 triệu đồng/lượng tại Hà Nội và 1,190-1,228 triệu đồng/lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh sát diễn biến của giá quốc tế./.

