Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quảng Ninh thiết lập tạm thời 10 điểm kiểm soát tàu cá

Trên cơ sở khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 về việc thiết lập tạm thời 10 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến, cảng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cao điểm chống khai thác IUU (hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, đạt được những kết quả bước đầu trong kiểm soát tàu cá và xử lý vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 13 đến 14/12, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa 9/10 điểm kiểm soát tàu cá.

Kết quả kiểm tra cho thấy cảng cá Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn là điểm kiểm soát duy nhất duy trì hoạt động nghiêm túc, hiệu quả, thực hiện đầy đủ việc kiểm soát tàu cá cập, rời cảng và giám sát sản lượng khai thác.

Tại các điểm còn lại, Đoàn công tác đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế; đồng thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của chính quyền địa phương để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế tiếp tục tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chống khai thác IUU, góp phần sớm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, hướng tới tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam./.

Gỡ thẻ vàng IUU: Biến áp lực thành động lực để thay đổi Với đường bờ biển trải dài, ngư trường khai thác rộng lớn, các tỉnh, thành phố ở miền Trung đang nỗ lực tạo sự chuyển biến thực chất từ cơ sở, quyết tâm cùng với cả nước gỡ "thẻ vàng" IUU.