An Giang: Nhiều sai phạm nghiêm trọng trong sử dụng đất công ở xã Hòa Điền

Thanh tra tỉnh An Giang vừa công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 2/12/2025 về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tuyến đường T2-1 (khu vực đê bao Đồng Hòa, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương cũ) đối với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền.

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm, kéo dài trong giao đất, cho thuê đất, xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, năm 2001, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (cũ) thu hồi đất tại 2 huyện Hòn Đất và Kiên Lương cũ, với tổng diện tích hơn 33.275ha giao cho Công ty Nông Lâm sản Kiên Giang quản lý, sử dụng theo quy hoạch.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho huyện Kiên Lương cũ quản lý hơn 7.952ha (trong đó, xã Hòa Điền quản lý hơn 6.881 ha) để xem xét, giao cấp đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy hoạch chung của tỉnh.

Tháng 10/2013, xã Hòa Điền xin chủ trương trồng cây phân tán trên hành lang đê bao Đồng Hòa thuộc ấp Cảng được huyện Kiên Lương cũ chấp thuận.

Năm 2014, có 10 trường hợp xin thuê đất nông nghiệp được xã Hòa Điền đề nghị cho thuê đất và huyện Kiên Lương cũ ban hành các quyết định cho thuê đất đối với 10 trường hợp này, mục đích sử dụng trồng cây lâu năm, với tổng diện tích 105.692m2 trên địa bàn ấp Cảng.

Năm 2016, thực hiện công trình kênh và tuyến đường T2-1, huyện Kiên Lương cũ thu hồi một phần, giảm diện tích cho thuê đất còn lại 70.063m2.

Quá trình kiểm tra cho thấy, trong số 10 trường hợp thuê đất để trồng cây lâu năm, có 5 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, gây thiệt hại kinh tế cho Nhà nước.

Các trường hợp này chuyển nhượng thành quả lao động cho người khác với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và nhiều người đã xây nhà, xây dựng công trình trên đất; đồng thời, các cá nhân tiếp tục hành vi chuyển nhượng đất thu lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ ra, xã Hòa Điền xét chọn đối tượng thuê đất không thực hiện công khai, xét chọn 10 trường hợp là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, công chức địa chính xã và “phù phép” cho người thân đứng tên trong hồ sơ xin thuê đất, gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, công chức và nhân dân.

Tiếp đến, huyện Kiên Lương cũ khi cho thuê đất không đảm bảo về điều kiện, căn cứ, thủ tục theo quy định của pháp luật, dẫn đến 5 trường hợp phát sinh sai phạm về việc sử dụng đất không đúng mục đích ngay từ thời điểm thuê.

Ngoài các vi phạm về quản lý và sử dụng đất thuê, kết quả thanh tra còn nêu tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất Nhà nước quản lý tại tuyến đường T2-1.

Kiểm tra, xác minh thực tế trên đất của 10 trường hợp thuê đất tại tuyến đường T2-1, có 28 trường hợp vi phạm chiếm đất và xây dựng công trình trái phép.

Từ sai phạm trong sử dụng đất công ở xã Hòa Điền, Thanh tra tỉnh đề nghị xử lý nhiều cá nhân là lãnh đạo và công chức chủ chốt của huyện Kiên Lương cũ và xã Hòa Điền (cũ) xem xét xử lý trách nhiệm.

Cụ thể đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với ông Lê Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Điền theo quy định về trách nhiệm trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương cũ (1/2014-6/2025).

Thanh tra tỉnh đề nghị, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với ông Võ Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền, chịu trách nhiệm trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương cũ (10/2020-6/2025); ông Phạm Văn Đặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương, chịu trách nhiệm trong thời gian giữ chức Phó và Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường Kiên Lương (3/2017-6/2025).

Mặt khác, Thanh tra tỉnh đề nghị Đảng ủy xã Hòa Điền tổ chức kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Tính, Trưởng Ban xây dựng Đảng, chịu trách nhiệm trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền (3/2013-10/2020) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Hòa Điền, chịu trách nhiệm trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền (2020-2024)...

Ngoài ra, quá trình tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra này, nếu phát hiện vi phạm đủ cơ sở xử lý hình sự sẽ chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý đúng quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho thuê đối với 5 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; rà soát, lập thủ tục xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp xây dựng trái phép; rà soát lại nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đối với các trường hợp liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi, không để xảy ra việc lấn, chiếm đất./.

