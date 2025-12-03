Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin về vụ sụt lún tại dự án đường Nguyễn Công Trứ

Tối 3/12, sau khi kiểm tra sự cố sụt lún tại đường Nguyễn Công Trứ xảy ra vào chiều cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 10 phút, tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ đoạn gần nút giao với đường Ngô Quyền, mặt đường bất ngờ bị sụt lún tạo thành hố sâu, dài khoảng 15m, rộng 6m, tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy.

Sụt lún bất ngờ đã khiến hai xe ô tô đang đậu tại khu vực này bị rơi xuống hố sụt, hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Sụt lún bất ngờ đã làm 1 người bị rơi xuống hố cùng 2 ô tô, nạn nhân bị thương (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khu vực xảy ra sự cố giáp với công trình khu đô thị do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản SIH làm chủ đầu tư, hiện đang trong giai đoạn thi công phần ngầm tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 57, phường An Hải.

Theo Sở Xây dựng thành phố, đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ, hệ tường vây phần ngầm công trình bị hở. Đồng thời mưa lớn đã kéo theo cát từ khu vực lân cận chảy vào công trình qua vị trí hở, làm rỗng nền móng, làm gãy tuyến cống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Công Trứ. Nước thoát từ cống tiếp tục làm xói đất, dẫn đến sụt lún nền đường và ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng chính quyền phường An Hải và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý.

Hình trái: Ông Nguyễn Hà Nam - Giám đốc Sở Xây dựng. Hình phải: Ông Phùng Phú Phong - Bí thư và Ông Hoàng Công Thanh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố sụt lún. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình lân cận.

Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức các biện pháp xử lý tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn khu vực xung quanh; đồng thời phối hợp đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập phương án khắc phục triệt để, xử lý các ảnh hưởng đến công trình lân cận theo đúng quy định./.