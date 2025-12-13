Mỹ: Chính sách thị thực H-1B của Tổng thống Trump lại bị kiện

Ngày 12/12, bang California và 19 bang khác của Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Boston nhằm ngăn chặn khoản phí 100.000 USD mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với thị thực H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Đây là vụ kiện thứ 3 nhằm phản đối khoản phí do ông Trump công bố hồi tháng 9, vốn làm tăng đáng kể chi phí xin thị thực H-1B. Hiện tại, các nhà tuyển dụng thường phải trả mức phí từ 2.000-5.000 USD.

Chương trình thị thực H-1B cho phép các nhà tuyển dụng Mỹ thuê lao động nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn. Ngành công nghệ, với nhiều công ty đặt trụ sở chính tại California, đặc biệt phụ thuộc vào những người lao động nhận được thị thực này.

Văn phòng Tổng chưởng lý California, ông Rob Bonta khẳng định Tổng thống không có quyền áp đặt khoản phí này vì luật liên bang chỉ cho phép các cơ quan nhập cư thu các khoản phí cần thiết để trang trải chi phí quản lý các chương trình cấp thị thực.

Văn phòng của ông Bonta cho biết khoản phí 100.000 USD vượt xa chi phí xử lý đơn xin thị thực H-1B, nên là bất hợp pháp. Văn phòng này cũng cho biết thêm Hiến pháp Mỹ cấm ông Trump đơn phương áp đặt các khoản phí để tạo doanh thu cho Mỹ. Đây là nhiệm vụ của Quốc hội.

Ông Bonta, thành viên đảng Dân chủ, cho biết khoản phí mới sẽ tạo ra gánh nặng tài chính không cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động và đe dọa cắt giảm dịch vụ.

Các bang tham gia cùng California trong vụ kiện này bao gồm New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey và Washington.

Về phần mình, lý giải cho quyết định tăng phí, Nhà Trắng nhấn mạnh đây là sự thực thi hợp pháp các quyền hạn của ông Trump và giúp ngăn cản các nhà tuyển dụng lạm dụng chương trình H-1B.

Những người chỉ trích visa H-1B và các loại visa lao động khác cho rằng chúng thường được sử dụng để thay thế công nhân Mỹ bằng nhân viên nước ngoài làm việc với mức lương thấp hơn.

Tuy nhiên, các nhóm doanh nghiệp và các công ty lớn vẫn khẳng định rằng lao động có visa H-1B là một phương tiện quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động Mỹ có trình độ.

Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ cũng đệ đơn kiện riêng để phản đối khoản phí trên. Một thẩm phán ở Washington, DC, dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần trong vụ kiện của Phòng Thương mại vào tuần tới.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm những người nhận thị thực H-1B mới nhập cảnh Mỹ, trừ khi chủ sử dụng lao động bảo lãnh thị thực cho họ đã thanh toán đủ phí.

Chính quyền cho biết sắc lệnh này không áp dụng cho những người đang giữ thị thực H-1B hoặc những người đã nộp đơn trước ngày 21/9./.

Chính sách mới liên quan đến thị thực H-1B của Mỹ tiếp tục gặp rắc rối pháp lý Phòng Thương mại Mỹ cáo buộc Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền hành pháp, đồng thời nêu tên các bị đơn khác gồm lãnh đạo các Bộ An ninh Nội địa, Ngoại giao và một số bộ có liên quan.