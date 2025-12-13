Thế giới

Thâm hụt thương mại Mỹ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020

Biến động mạnh của thương mại trong năm (phần lớn liên quan đến việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới) đã tác động lớn đến tính toán Tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 9 bất ngờ giảm mạnh gần 11% so với tháng trước, xuống còn 52,8 tỷ USD, thấp nhất kể từ giữa năm 2020, nhờ xuất khẩu tăng vọt.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, mức giảm này trái ngược với dự báo của giới kinh tế, vốn kỳ vọng thâm hụt sẽ ở mức khoảng 63,1 tỷ USD.

Xuất khẩu của Mỹ tăng 3%, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, chủ yếu nhờ vàng phi tiền tệ và dược phẩm. Trong khi đó, nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 0,6%. Các con số này chưa được điều chỉnh theo lạm phát.

Biến động mạnh của thương mại trong năm (phần lớn liên quan đến việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới) đã tác động lớn đến tính toán Tổng sản phẩm quốc nội.

Với dữ liệu tháng 9, nhiều chuyên gia dự báo xuất khẩu ròng sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng quý 3, và mô hình dự báo GDPNow của Fed Atlanta cũng tăng ước tính đóng góp của xuất khẩu ròng thêm 1 điểm phần trăm.

Thương mại vàng tiếp tục gây khó khăn cho thống kê Tổng sản phẩm quốc nội, vì chỉ giao dịch vàng phục vụ mục đích công nghiệp mới được tính vào Tổng sản phẩm quốc nội. Dù vậy, thương mại điều chỉnh theo giá cho thấy thâm hụt hàng hóa thực tế giảm xuống 79 tỷ USD, thấp nhất trong gần 5 năm, còn xuất khẩu hàng tiêu dùng thực đạt mức kỷ lục.

Đáng chú ý, Mỹ xuất khẩu khối lượng vàng phi tiền tệ kỷ lục sang Thụy Sĩ, giúp thặng dư thương mại với nước này đạt mức cao nhất lịch sử.

Trong khi đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc thu hẹp (điều chỉnh theo mùa) xuống mức gần thấp nhất kể từ 2009, nhưng thâm hụt với Mexico và Canada lại tăng, trong đó mức thâm hụt với Mexico lập kỷ lục mới./.

