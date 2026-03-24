Vụ rơi máy bay tại Colombia: Số người thiệt mạng tăng mạnh

Theo các nguồn tin truyền thông địa phương, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại miền Nam Colombia đã tăng lên ít nhất 48 người.

Chiếc máy bay gặp nạn ngày 23/3 (giờ địa phương) ngay sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo thuộc tỉnh Putumayo, khu vực giáp biên giới với Ecuador và Peru. Trên máy bay có 125 người, chủ yếu là binh sỹ.

Trước đó, giới chức Colombia xác nhận có ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy số nạn nhân tử vong đã tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.

Một số nguồn tin cho biết thi thể của hàng chục nạn nhân đã được chuyển về nhà xác địa phương.

Lực lượng không quân Colombia cho biết ít nhất 77 người bị thương ở các mức độ khác nhau và đã được sơ cứu tại các cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến các bệnh viện lớn hơn.

Tư lệnh Không quân, Tướng Carlos Fernando Silva, cho biết máy bay gặp sự cố kỹ thuật và rơi cách sân bay khoảng 2km.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công.

C-130 Hercules là dòng máy bay vận tải quân sự do Mỹ sản xuất, được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chiếc máy bay gặp nạn được cho là đã được Mỹ chuyển giao cho Colombia năm 2020 và từng trải qua đợt đại tu kỹ thuật năm 2023.

Hiện công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành./.

