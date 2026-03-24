10 dấu hiệu cảnh báo thiếu sắt mà nhiều người dễ bỏ qua

Cảm giác mệt mỏi kéo dài, đầu óc thiếu tập trung hay thường xuyên khó thở có thể không chỉ do căng thẳng hoặc làm việc quá sức mà có thể do bạn đang thiếu sắt hoặc thiếu máu.

Thiếu sắt là tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến nhất trên thế giới, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây thiếu máu. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, trẻ nhỏ, người ăn kiêng hoặc người mắc bệnh mạn tính.

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể sản xuất hemoglobin - thành phần trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến não, cơ và các cơ quan khác. Khi thiếu sắt, lượng hemoglobin giảm, khiến cơ thể không được cung cấp đủ oxy, từ đó dẫn đến nhiều triệu chứng như mệt mỏi, da nhợt nhạt, tim đập nhanh hoặc suy giảm khả năng tập trung.

Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến cho thấy cơ thể bạn có thể đang thiếu sắt.

1. Mệt mỏi kéo dài

Nếu bạn luôn cảm thấy kiệt sức, dù đã ngủ đủ giấc, thiếu sắt có thể là nguyên nhân. Khi cơ thể không tạo đủ hemoglobin, các mô và cơ bắp không nhận được lượng oxy cần thiết để hoạt động, khiến bạn luôn cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng và khó duy trì hiệu suất làm việc.

2. Da xanh xao, nhợt nhạt

Hemoglobin tạo nên màu đỏ của máu, giúp làn da có sắc hồng khỏe mạnh. Khi thiếu sắt, da có thể trở nên nhợt nhạt, kém tươi tắn. Bạn cũng có thể nhận thấy môi, nướu hoặc mặt trong mí mắt dưới có màu nhạt hơn bình thường.

3. Dễ bị hụt hơi

Nếu bạn cảm thấy khó thở khi leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc làm những việc vốn trước đây không gây mệt, đó có thể là dấu hiệu thiếu sắt. Khi lượng oxy trong máu giảm, tim và phổi phải làm việc nhiều hơn để bù đắp, khiến cơ thể nhanh chóng bị hụt hơi.

4. Khó tập trung, đầu óc mơ hồ

Sắt có vai trò quan trọng đối với hoạt động của não. Thiếu sắt có thể khiến bạn giảm khả năng tập trung, dễ quên, suy nghĩ chậm hoặc cảm thấy đầu óc không tỉnh táo. Một số người còn gặp tình trạng cáu gắt, thay đổi tâm trạng hoặc giảm hiệu suất làm việc.

5. Thay đổi ở tóc và móng

Rụng tóc bất thường có thể do thiếu sắt.

Móng tay dễ gãy, có rãnh hoặc cong bất thường, tóc mỏng và dễ rụng có thể liên quan đến thiếu sắt. Khi cơ thể thiếu dưỡng chất, các mô phát triển nhanh như tóc và móng thường bị ảnh hưởng sớm do không được cung cấp đủ oxy và dinh dưỡng.

6. Thèm ăn bất thường hoặc chán ăn

Một số người thiếu sắt có cảm giác thèm những thứ không phải thực phẩm như đá, đất, giấy hoặc tinh bột. Đây là tình trạng gọi là pica, thường liên quan đến thiếu sắt kéo dài.

Ngược lại, ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể mất cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể càng thiếu dưỡng chất.

7. Hội chứng chân không yên

Thiếu sắt có thể liên quan đến hội chứng chân không yên - tình trạng khiến người bệnh luôn có cảm giác khó chịu ở chân và muốn cử động liên tục, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi nghỉ ngơi.

Nguyên nhân được cho là do thiếu sắt ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chất dẫn truyền dopamine, làm rối loạn kiểm soát vận động. Tình trạng này có thể gây mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

8. Cảm giác lạnh thường xuyên

Khi lượng hemoglobin thấp, khả năng vận chuyển oxy và duy trì thân nhiệt của cơ thể giảm, khiến bạn dễ cảm thấy lạnh, đặc biệt ở tay và chân. Đây là dấu hiệu thường gặp ở người bị thiếu máu do thiếu sắt.

9. Tim đập nhanh hoặc hồi hộp

Thiếu sắt khiến tim phải hoạt động mạnh hơn để đưa oxy đến các cơ quan. Điều này có thể gây cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp hoặc loạn nhịp. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

10. Đau đầu, chóng mặt

Khi não không được cung cấp đủ oxy, bạn có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc choáng váng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể bị ngất do lượng máu lên não không đủ.

Khi nào cần đi khám?

Nếu bạn nhận thấy nhiều dấu hiệu kể trên xuất hiện cùng lúc, không nên tự chẩn đoán hoặc tự ý bổ sung sắt. Cách tốt nhất là đi khám và làm xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ sắt và ferritin trong cơ thể.

Thiếu sắt có thể cải thiện bằng chế độ ăn giàu thực phẩm chứa sắt như thịt đỏ, cá, gan, rau xanh đậm, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Trong một số trường hợp, bác sỹ có thể chỉ định bổ sung sắt với liều lượng phù hợp để tránh tác dụng phụ và bảo đảm hiệu quả điều trị./.

