Phát hiện thuốc chống co giật có tiềm năng ngăn bệnh Alzheimer

Một nghiên cứu mới cho thấy thuốc chống co giật Levetiracetam có thể ngăn chặn sự hình thành các protein độc hại trong não, yếu tố được cho là liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Một loại thuốc được sử dụng lâu nay để điều trị các cơn co giật có thể trở thành giải pháp tiềm năng giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Đây là thông tin được đưa ra trong một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Northwestern (Mỹ) thực hiện.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine, thuốc chống co giật Levetiracetam có khả năng ngăn chặn sự hình thành của các protein “amyloid beta” độc hại. Đây là những mảnh protein nhỏ trong não, thường được phát hiện ở bệnh nhân Alzheimer.

Levetiracetam được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt lần đầu vào tháng 11/1999 dưới tên thương mại Keppra, nhằm điều trị các cơn co giật khởi phát cục bộ ở người trưởng thành. Sau đó, phạm vi sử dụng của thuốc đã được mở rộng cho trẻ em.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thuốc có thể ngăn chặn sự hình thành của amyloid-beta 42 trong cả mô hình động vật và tế bào thần kinh người được nuôi cấy.

Ông Jeffrey Savas, giáo sư thần kinh học hành vi tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong khi nhiều loại thuốc điều trị Alzheimer hiện nay như Lecanemab hay Donanemab được sử dụng để loại bỏ các mảng amyloid đã hình thành, nghiên cứu mới cho thấy khả năng ngăn chặn quá trình hình thành amyloid-beta 42 ngay từ đầu.

Theo ông Savas, não bộ có khả năng tránh được việc tạo ra amyloid-beta 42 tốt hơn khi nó còn trẻ, nhưng quá trình lão hóa dần dần làm suy yếu khả năng đó. Khi quá nhiều tế bào thần kinh đi chệch khỏi cơ chế này, quá trình hình thành amyloid-beta 42 sẽ tăng lên và góp phần dẫn tới bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu cũng phân tích dữ liệu lâm sàng trước đây và nhận thấy các bệnh nhân Alzheimer đang sử dụng Levetiracetam có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn, với khoảng thời gian từ khi suy giảm nhận thức đến khi tử vong kéo dài hơn so với những bệnh nhân không dùng thuốc.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế do chủ yếu dựa trên mô hình động vật và tế bào nuôi cấy, đồng thời chưa có thử nghiệm lâm sàng trên người.

Bên cạnh đó, Levetiracetam có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp như buồn ngủ, chóng mặt, suy nhược, đau đầu hoặc chán ăn; trong một số trường hợp hiếm có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc thay đổi tâm trạng./.

