Bộ Khoa học và Công nghệ cải cách thủ tục hành chính với kiosk dịch vụ công

Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận sau một tháng vận hành hệ thống kiosk dịch vụ công tại Bộ phận "một cửa" của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là những tín hiệu cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đến nay, đã có 338 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ (trừ Cục Sở hữu trí tuệ) được đưa lên hệ thống kiosk và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc tích hợp này cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại các kiosk đặt tại Bộ phận "một cửa", đồng thời bảo đảm quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ được chuẩn hóa, thống nhất trên một nền tảng chung.

Theo thống kê, trong tháng 1/2026, hệ thống đã phát sinh hơn 650 hồ sơ nộp qua kiosk; trong đó, nhóm hồ sơ Mã số mã vạch chiếm phần lớn. Những con số này cho thấy hệ thống đã nhanh chóng được người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng trong thực tiễn, đặc biệt ở các lĩnh vực có tần suất phát sinh hồ sơ lớn.

Hệ thống kiosk được thiết kế thân thiện, cho phép tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn và trách nhiệm xử lý, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi tiến độ, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngay cuối năm 2025, Bộ đã chính thức khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại trụ sở 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Bộ phận "một cửa" được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung” thay cho cách tiếp cận phân tán trước đây. Toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thiết kế thống nhất tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Mô hình được xây dựng theo định hướng tập trung, hiện đại và số hóa, kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, công khai; trách nhiệm từng khâu được xác định rõ ràng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ phận "một cửa" Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp trong quá trình phục vụ, từ hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, số hóa dữ liệu, hướng dẫn sử dụng Kiosk và dịch vụ công trực tuyến, đến chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai song song ba hình thức phục vụ: Trực tiếp tại điểm; trực tuyến có hỗ trợ tại điểm; và trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức và công dân.

Thông qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết ra sao. Việc công khai tiến độ giúp nâng cao tính minh bạch, giảm tình trạng phải hỏi lại nhiều đầu mối và tăng trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình Bộ phận "một cửa" của Bộ Khoa học và Công nghệ đang từng bước hình thành hệ sinh thái hành chính công hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ hiệu quả./.

