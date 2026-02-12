Multimedia
Xe khách chở 34 người về quê ăn Tết bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khoảng 2h ngày 12/2, xe giường nằm chở 34 khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk, khói lửa kèm tiếng nổ làm ùn tắc 3 km; may mắn không có thương vong.

Bản tin 60s ngày 12/2/2026 gồm những nội dung sau:

Xe khách chở 34 người về quê ăn Tết bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Mưa phùn có thể bao trùm miền Bắc trong cả Tết Nguyên đán 2026.

Khởi tố 9 đối tượng sản xuất thực phẩm hỗ trợ ung thư giả tại Bắc Ninh.

Cận cảnh linh vật ngựa “vàng” vừa ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giá hoa tươi tăng vọt gấp đôi nhưng vẫn “cháy hàng” tại chợ Quảng Bá, Hà Nội.

Tổng thống Trump quyết tâm đối thoại với Iran bất chấp sức ép từ Israel.

Ukraine cân nhắc kịch bản ngừng bắn với Nga sau 4 năm xung đột căng thẳng.

Nga sẽ đáp trả quyết liệt nếu phương Tây quân sự hóa vùng Greenland./.

#Tết Bính Ngọ 2026 #Thời tiết Tết #Mưa phùn #Miền Bắc #dự báo thời tiết #Cháy xe khách #An toàn giao thông #Về quê ăn Tết #Thực phẩm chức năng giả #Bắc Ninh #Khởi tố #Linh vật Tết #Ngựa Bính Ngọ #TP.HCM #Đường hoa Nguyễn Huệ #Chợ hoa Quảng Bá #Giá hoa Tết #Donald Trump #Tình hình Trung Đông #Iran #Israel #Đối thoại hạt nhân #Xung đột Nga-Ukraine #Ngừng bắn #Nga #Greenland #NATO Đắk Lắk

