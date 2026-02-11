Multimedia
Ga quốc tế Tân Sơn Nhất chật kín người chờ đón thân nhân về quê ăn Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) luôn trong tình trạng đông đúc khi hàng nghìn người dân đổ về đón người thân từ nước ngoài trở về.

Ga quốc tế Tân Sơn Nhất chật kín người chờ đón thân nhân về quê ăn Tết
Bản tin 60s ngày 11/2/2026 gồm những nội dung sau:

Ga quốc tế Tân Sơn Nhất chật kín người chờ đón thân nhân về quê ăn Tết.

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên đường từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết.

Cây mai vàng trị giá 800 triệu đồng gây chú ý tại thị trường Tết Hà Nội.

Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp tại Sơn La: Làm rõ trách nhiệm của giáo viên.

Xe khách đâm dải phân cách rồi xoay ngang gây ùn tắc cao tốc Vĩnh Hảo-Cam Lâm.

Mỹ cho phép thăm dò dầu khí ở Venezuela nhưng cấm doanh nghiệp giao dịch với 5 nước.

Ông Trump cân nhắc điều thêm tàu sân bay áp sát gần Iran.

Ukraine tổn thất thêm nhiều trực thăng quân sự do bị UAV Nga bắn hạ./.

#Lừa đảo xuyên quốc gia #Campuchia #Tết Bính Ngọ 2026 #Tân Sơn Nhất #Kiều bào về quê #Mai vàng #Tết Hà Nội #Cây cảnh Tết #Sơn La #Bỏ quên học sinh #Giáo dục #Tai nạn giao thông #Cao tốc Vĩnh Hảo-Cam Lâm #Mỹ #Venezuela #Dầu khí #Lệnh trừng phạt #Donald Trump #Tình hình Trung Đông #Iran #Tàu sân bay #Xung đột Nga-Ukraine #Nga #Ukraine #UAV #Trực thăng quân sự Tp. Hồ Chí Minh

