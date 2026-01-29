Bản tin 60s ngày 29/1/2026 gồm những nội dung sau:

Kết thúc chuỗi ngày nắng ấm, Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới.

Cách nhận biết sớm dấu hiệu từ người nhiễm virus Nipah.

Người Hà Nội đổ xô đi sắm đào sớm chuẩn bị cho Tết nguyên đán.

Giá vàng lập đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc với giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả.

Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiếp tục áp sát lãnh thổ nước này.

Thủ hiến Greenland vạch lằn ranh đỏ với Mỹ.

Thảm kịch rơi máy bay chở nghị sĩ ở Colombia khiến 15 người chết./.