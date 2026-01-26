Multimedia
Campuchia xác nhận tham gia Hội đồng hòa bình Gaza sau lời mời của ông Trump

Trang tin FRESH News mới đây dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh sẽ tham gia Hội đồng hòa bình, nhằm thể hiện thiện chí và cam kết cao của Campuchia đối với hòa bình toàn cầu.

Viết Thành
Campuchia xác nhận tham gia Hội đồng hòa bình Gaza sau lời mời của ông Trump
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia xác nhận tham gia Hội đồng hòa bình Gaza.

Mỹ đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi để đối phó với IS.

Đan Mạch thúc đẩy các biện pháp quân sự tại Greenland.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Campuchia #Campuchia Mỹ #Mỹ Campuchia #đàm phán Mỹ Campuchia #Quan hệ Mỹ-Campuchia #Mỹ-Campuchia #Campuchia-Mỹ #Hội đồng Hòa bình Gaza #Vai trò của Hội đồng Hòa bình Gaza #Xung đột và hòa bình Gaza #Hội đồng Hòa bình Dải Gaza #Hội đồng Hòa bình và các quốc gia tham gia

