Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln áp sát Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran

Washington được cho là đã quyết định điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln từ Biển Đông sang Trung Đông, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran gia tăng căng thẳng.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran

Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn để ngỏ

Thái Lan và Campuchia họp về bảo đảm lệnh ngừng bắn

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Nghe