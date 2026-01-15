Các bên thúc đẩy việc thành lập ủy ban quản lý Dải Gaza

Ngày 14/1, hàng chục nhân vật có tiếng nói người Palestine đã nhận được thư mời chính thức để tham gia một ủy ban kỹ trị dự kiến sẽ quản lý các hoạt động dân sự thường nhật tại Dải Gaza, thay thế vai trò của phong trào Hồi giáo Hamas.

Thư mời do Đặc phái viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolay Mladenov, ký tên.

Ông Mladenov - cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông, nhà ngoại giao người Bulgaria, sẽ trực tiếp giám sát ủy ban kỹ trị này thay mặt Hội đồng Hòa bình.

Trong tuần qua ông Mladenov đã có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Israel và Chính quyền Palestine (PA) nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hai trong kế hoạch Hòa bình Gaza.

Một trong những cơ quan then chốt khác cần thành lập trong giai đoạn hai này là Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu, có nhiệm vụ giám sát ủy ban kỹ trị Palestine - tên chính thức là Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza.

Liên quan đến cơ quan này, truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét khả năng tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza sau khi nhận được lời mời chưa chính thức từ phía Mỹ.

Nguồn tin Chính phủ Anh cho biết các nhà ngoại giao nước này đang trao đổi với Bộ Ngoại giao Mỹ để làm rõ vai trò, thẩm quyền cũng như cơ cấu của hội đồng dự kiến gồm các nhà lãnh đạo quốc tế này.

Trong cuộc điện đàm ngày 13/1, Ngoại trưởng Ai Cập và Đức cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian.

Các nhà ngoại giao cũng kêu gọi thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) theo Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo tình hình trẻ em tại Gaza vẫn đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng khi các báo cáo mới nhất từ Liên hợp quốc chỉ ra rằng, ngay cả trong thời gian ngừng bắn, trẻ em vẫn tiếp tục thiệt mạng do bạo lực, suy dinh dưỡng và thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Theo số liệu của UNICEF, kể từ đầu tháng 10/2025, đã có hơn 100 trẻ em thiệt mạng, tương đương với việc trung bình mỗi ngày có một trẻ em tử vong dù đang trong giai đoạn ngừng bắn.

Đáng chú ý, thời tiết khắc nghiệt với những cơn bão mùa Đông, mưa lớn và gió mạnh lên tới 40 km/h đang tàn phá các lán trại tạm bợ dọc bờ biển. Đã có ít nhất 6 trẻ em tử vong do hạ thân nhiệt trong mùa Đông tại Gaza.

Ngày 13/1, thêm 1 bé gái đã thiệt mạng do gió mạnh làm sập các bức tường, đè lên những túp lều tạm bợ. Ngoài bé gái thiệt mạng, còn có 2 phụ nữ và 1 nam giới thiệt mạng trong vụ việc này.

Hiện nay, ít nhất 1,1 triệu người vẫn đang cần hỗ trợ khẩn cấp khi điều kiện thời tiết tiếp tục xấu đi.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, cần có áp lực quốc tế lớn hơn để cho phép các nhà báo quốc tế vào Gaza và đảm bảo các nhu cầu cơ bản của trẻ em được đáp ứng đầy đủ thay vì chỉ dừng lại ở việc "giảm bớt bom đạn"./.

