Israel chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza

Các quan chức Israel và một nhà ngoại giao Arab ngày 10/1 tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xây dựng kế hoạch mở lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza vào tháng Ba tới, với trọng tâm là thành phố Gaza, song chiến dịch này chỉ có thể được triển khai nếu được Mỹ chấp thuận.

Theo các nguồn tin trên, chiến dịch dự kiến nhắm tới mục tiêu đẩy ranh giới ngừng bắn “Đường Vàng” dịch chuyển về phía Tây, tiến sát bờ biển Gaza, qua đó mở rộng phạm vi kiểm soát của Israel đối với vùng lãnh thổ này.

Nhà ngoại giao Arab cho hay Mỹ hiện vẫn ưu tiên thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025 bước sang giai đoạn 2, trong đó bao gồm yêu cầu Hamas giải giáp. Vì vậy, Washington giữ vai trò then chốt trong việc quyết định liệu chiến dịch quân sự mới của Israel có được triển khai hay không.

Mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy tiến trình ngừng bắn, nhưng ông không tin rằng Hamas sẽ chấp nhận giải giáp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Israel đã chỉ đạo IDF chuẩn bị phương án quân sự dự phòng.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, kể từ ngày 10/10/2025, quân đội Israel rút về “Đường Vàng,” song vẫn kiểm soát khoảng 53% diện tích Dải Gaza. Nếu chiến dịch tại thành phố Gaza City được triển khai vào tháng 3, tỷ lệ kiểm soát này có thể tiếp tục gia tăng./.

Ai Cập đẩy mạnh vai trò trung gian trong thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Gaza Ngày 4/1, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và hàng loạt vấn đề khu vực cùng quan tâm.