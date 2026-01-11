Thế giới

Trung Đông

Israel chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel đã xây dựng kế hoạch tấn công mới nhằm mở rộng vùng kiểm soát ở Gaza từ tháng Ba tới, trong khi Mỹ giữ vai trò then chốt quyết định chiến dịch có được kích hoạt hay không.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza, ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza, ngày 27/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quan chức Israel và một nhà ngoại giao Arab ngày 10/1 tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xây dựng kế hoạch mở lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza vào tháng Ba tới, với trọng tâm là thành phố Gaza, song chiến dịch này chỉ có thể được triển khai nếu được Mỹ chấp thuận.

Theo các nguồn tin trên, chiến dịch dự kiến nhắm tới mục tiêu đẩy ranh giới ngừng bắn “Đường Vàng” dịch chuyển về phía Tây, tiến sát bờ biển Gaza, qua đó mở rộng phạm vi kiểm soát của Israel đối với vùng lãnh thổ này.

Nhà ngoại giao Arab cho hay Mỹ hiện vẫn ưu tiên thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025 bước sang giai đoạn 2, trong đó bao gồm yêu cầu Hamas giải giáp. Vì vậy, Washington giữ vai trò then chốt trong việc quyết định liệu chiến dịch quân sự mới của Israel có được triển khai hay không.

Mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy tiến trình ngừng bắn, nhưng ông không tin rằng Hamas sẽ chấp nhận giải giáp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Israel đã chỉ đạo IDF chuẩn bị phương án quân sự dự phòng.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, kể từ ngày 10/10/2025, quân đội Israel rút về “Đường Vàng,” song vẫn kiểm soát khoảng 53% diện tích Dải Gaza. Nếu chiến dịch tại thành phố Gaza City được triển khai vào tháng 3, tỷ lệ kiểm soát này có thể tiếp tục gia tăng./.

(Vietnam+)
#Israel #Gaza #chiến dịch quân sự #Hamas #Mỹ #ngừng bắn #địa chính trị Israel Mỹ Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.