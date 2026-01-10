Thúc đẩy tiến trình tái thiết lập và làm mới quan hệ giữa EU và Syria

Ngày 9/1 (giờ Brussels), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã tới thăm thủ đô Damascus, bắt đầu chuyến làm việc cấp cao nhằm thúc đẩy tiến trình tái thiết lập và làm mới quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Syria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo EU đã hội kiến Tổng thống Syria Ahmed al-Shaara để trao đổi về định hướng hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Thông tin từ phía EU cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào ba trụ cột chính, gồm xây dựng đối tác chính trị mới, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và triển khai các gói hỗ trợ tài chính dành cho Syria trong thời gian tới. Đây được xem là những nội dung then chốt nhằm từng bước khôi phục và củng cố quan hệ EU-Syria sau nhiều năm gián đoạn.

Về chính trị, EU khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tiến trình chuyển đổi hòa bình, bao trùm và thúc đẩy hòa giải dân tộc tại Syria, trên cơ sở tôn trọng vai trò chủ đạo của người Syria. EU cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ quốc gia Trung Đông này từng bước tái hòa nhập khu vực và quốc tế, coi đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm ổn định lâu dài.

Trên lĩnh vực kinh tế và thương mại, EU đề xuất tăng cường hợp tác thông qua việc đưa Syria tham gia các sáng kiến trong khuôn khổ “Hiệp ước vì Địa Trung Hải."

Các sáng kiến này dự kiến được hỗ trợ bằng nguồn tài chính đáng kể trong giai đoạn 2026-2027, nhằm phục hồi kinh tế-xã hội, tái thiết cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân.

Cùng với đó, EU công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 620 triệu euro cho hai năm 2026 và 2027, bao gồm viện trợ nhân đạo, hỗ trợ phục hồi sớm và các chương trình hợp tác song phương. Gói hỗ trợ này hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống người dân Syria và tăng cường năng lực quản trị của chính quyền trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phát biểu tại Damascus, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh Syria đang đứng trước cơ hội mở ra một giai đoạn mới sau nhiều thập kỷ chìm trong bạo lực và bất ổn.

Bà thừa nhận tiến trình hòa giải và tái thiết còn nhiều thách thức, song khẳng định EU có mặt tại Damascus với tinh thần hành động cụ thể, vì mục tiêu xây dựng một Syria hòa bình, bao trùm và an toàn cho tất cả người dân.

Chủ tịch EC cũng ghi nhận những bước tiến mà chính quyền lâm thời Syria đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh tiến trình tái thiết bền vững cần được củng cố bằng các cải cách thực chất và hiệu quả.

EU khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Syria trên con đường chuyển đổi thông qua đối thoại và hợp tác lâu dài.

Kể từ năm 2011, EU là một trong những đối tác hỗ trợ lớn và ổn định nhất của Syria, với tổng mức hỗ trợ chính trị và tài chính vượt 38 tỷ euro.

Trong năm 2025, EU đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt kinh tế, đẩy mạnh đối thoại với Damascus và tiếp tục huy động nguồn lực cho phục hồi kinh tế-xã hội, cũng như hỗ trợ người tị nạn Syria và các cộng đồng tiếp nhận trong khu vực./.

