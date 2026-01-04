Yemen: Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam sẵn sàng đối thoại toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 3/1, Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) ở Yemen hoan nghênh lời mời của Saudi Arabia tham gia cuộc đối thoại toàn diện giữa các phe phái miền Nam Yemen được tổ chức tại thủ đô Riyadh.

STC cho biết lời mời này phản ánh cam kết của Saudi Arabia trong việc giải quyết các vấn đề chính trị thông qua đối thoại, đặc biệt là liên quan đến quyền của người dân miền Nam trong việc khôi phục nhà nước của họ.

Hội đồng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào cũng phải công nhận ý chí của người dân miền Nam, bao gồm đầy đủ các đảm bảo quốc tế và xem xét trưng cầu dân ý tự do như một phần của bất kỳ đề xuất hoặc giải pháp chính trị nào trong tương lai.

STC cũng cho biết họ tham gia tất cả các giai đoạn đối thoại do Saudi Arabia và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bảo trợ, từ Thỏa thuận Riyadh năm 2019, Tham vấn Riyadh năm 2022 cho đến Đối thoại miền Nam toàn diện dẫn tới việc thông qua Hiến chương quốc gia miền Nam năm 2023, qua đó khẳng định cam kết nhất quán của STC đối với đối thoại và trách nhiệm chính trị.

Sáng 3/1, Saudi Arabia công bố lời mời này theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi, kêu gọi tất cả các phe phái tham gia “để xây dựng một tầm nhìn toàn diện” nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân miền Nam.

Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước trong khu vực và quốc tế.

Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Aboul Gheit cùng ngày hoan nghênh lời kêu gọi của ông Rashad al-Alimi về việc tổ chức một hội nghị tại thủ đô Riyadh nhằm giải quyết vấn đề miền Nam Yemen.

Ông Aboul Gheit cũng hoan nghênh quyết định của Saudi Arabia về việc đăng cai tổ chức và bảo trợ các cuộc đàm phán. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng Thư ký AL, cuộc đàm phán tại Riyadh dự kiến sẽ có sự tham gia của đại diện các phe phái chính trị ở miền Nam Yemen.

Liên quan tình hình Yemen, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố kêu gọi các bên ở Yemen kiềm chế để giảm leo thang, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp toàn diện nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của khủng hoảng là điều cần thiết để chấm dứt xung đột và đạt được nguyện vọng của người dân Yemen về an ninh, ổn định và phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quốc gia Bắc Phi này đang tiến hành các cuộc tiếp xúc tích cực với tất cả các bên liên quan để thúc đẩy các nỗ lực giảm leo thang, khẳng định rằng Cairo ủng hộ con đường hòa bình ở Yemen.

Tuyên bố khẳng định Ai Cập đang theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất tại Yemen, cảnh báo về nguy cơ leo thang quân sự và những hậu quả của xung đột đối với an ninh và ổn định của Yemen cũng như an ninh khu vực.

Khói lửa bốc lên sau các cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 30/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập tái khẳng định lập trường vững chắc của mình trong việc ủng hộ sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhà nước Yemen và các thể chế quốc gia của nước này.

Ai Cập cũng bác bỏ bất kỳ hành động nào có thể làm suy yếu sự ổn định hoặc làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại Yemen.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng thông qua một giải pháp chính trị toàn diện vẫn là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột và đáp ứng nguyện vọng của người dân Yemen về an ninh, ổn định và phát triển.

Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên đối thoại và ngoại giao, giảm leo thang và kiềm chế, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Yemen tham gia nghiêm túc vào các nỗ lực chính trị nhằm đạt được một giải pháp bền vững.

Cairo tái khẳng định những nỗ lực liên tục của mình nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Yemen thông qua sự phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế cũng như trong khuôn khổ hỗ trợ đối thoại toàn diện giữa các bên ở Yemen.

Ai Cập khẳng định những nỗ lực như vậy sẽ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia của các nước Arập cũng như thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực.

Tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và được quốc tế công nhận với phe ly khai miền Nam được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn, sau khi phe ly khai miền Nam Yemen chiếm giữ thành phố Mukalla, thủ phủ của tỉnh Hadramout giáp giới Saudi Arabia vào tháng 12/2025.

Trước đó ngày 2/1, STC cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của họ và tuyên bố kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của miền Nam Yemen trong vòng 2 năm.

Giữa lúc căng thẳng leo thang ở miền Nam Yemen, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia kêu gọi các lực lượng chính trị miền Nam Yemen tham gia một hội nghị toàn diện tại Riyadh để thảo luận các giải pháp công bằng cho vấn đề miền Nam Yemen./.

