Thế giới

Trung Đông

Chính phủ Yemen và Houthi đạt thỏa thuận trao đổi gần 3.000 tù binh

Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tổng số gần 3.000 người, trong đó có 7 công dân Saudi Arabia.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen, ngày 11/3/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen, ngày 11/3/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Yemen ngày 23/12 thông báo phong trào Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tổng số gần 3.000 người, trong đó có 7 công dân Saudi Arabia.

Theo các nguồn tin từ hai phía, thỏa thuận được ký sau gần 2 tuần đàm phán giữa các phái đoàn của Yemen tại Muscat, thủ đô của Oman - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong cuộc xung đột Yemen kéo dài hơn 1 thập kỷ qua.

Ông Majed Fadhail, thành viên phái đoàn Chính phủ Yemen tham gia đàm phán, cho biết hai bên đã nhất trí về một đợt trao đổi mới, theo đó sẽ phóng thích “hàng nghìn tù binh chiến tranh.” 2 trong số 7 công dân Saudi Arabia là phi công.

Trong khi đó, ông Abdulqader al-Mortada, đại diện phái đoàn Houthi, đăng tuyên bố đăng trên mạng xã hội X cho hay hai bên đã ký thỏa thuận thực hiện cuộc trao đổi quy mô lớn, theo đó 1.700 tù binh của Houthi sẽ được trao đổi lấy 1.200 tù binh của phía Chính phủ Yemen, trong số này có 7 người Saudi Arabia và 23 người Sudan.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là “bước đi tích cực và có ý nghĩa, góp phần làm giảm bớt đau khổ cho các tù nhân và gia đình của họ trên khắp Yemen.”

Ông Grundberg nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả thỏa thuận sẽ đòi hỏi sự tham gia và hợp tác liên tục của các bên liên quan, vai trò hỗ trợ phối hợp từ khu vực, cũng như những nỗ lực bền bỉ nhằm tạo đà cho các đợt trao đổi tiếp theo./.

(Vietnam+)
#Houthi #trao đổi tù binh Yemen
