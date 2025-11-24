Israel cảnh báo Iran phục hồi kho tên lửa thần tốc

Kho tên lửa của Iran đã gần như được khôi phục về mức trước chiến tranh, bất chấp cuộc không kích kéo dài 12 ngày của Israel vào tháng 6 vừa qua.

Đây là cảnh báo đáng lo ngại được các quan chức an ninh Israel đưa ra qua Kênh truyền hình 13 ngày 23/11.

Theo phóng viên quân sự Alon Ben-David, Tehran đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất tên lửa đất đối đất với quy mô chưa từng có.

Dự báo trong vài tháng tới, Iran sẽ tích lũy được khoảng 2.000 tên lửa có tầm bắn đủ xa để vươn tới lãnh thổ Israel. Con số này cho thấy quyết tâm tái vũ trang của Tehran sau những tổn thất trong cuộc chiến hồi tháng 6.

Một yếu tố khiến Israel lo ngại là phần lớn kho tên lửa còn lại của Iran - được cất giữ sâu trong các mạng lưới đường hầm ngầm phức tạp - đã không bị phá hủy sau các cuộc không kích. Tehran hiện đang bổ sung phần thiếu hụt một cách có hệ thống.

Các chuyên gia Israel đánh giá rằng Iran đã rút ra bài học quan trọng từ cuộc chiến: tầm quan trọng của việc hoạt động sâu hơn dưới lòng đất và giảm sự phụ thuộc vào độ chính xác của tên lửa.

Nhìn lại cuộc chiến hồi tháng 6, Iran đã phóng hơn 550 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 thiết bị bay không người lái tấn công Israel. Đáp trả, Israel tuyên bố đã phá hủy thêm 1.000 tên lửa và khoảng 250 bệ phóng của đối phương.

Tuy nhiên, những con số này giờ đây cho thấy hiệu quả của cuộc tấn công có thể không như kỳ vọng.

Về chương trình hạt nhân, cho đến nay chưa có dấu hiệu Iran nối lại hoạt động làm giàu urani.

Tuy nhiên, nước này đang tích cực dọn dẹp các cơ sở bị Israel tấn công và xây dựng lại hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Đáng chú ý, Iran được cho là đang phát triển một cơ sở làm giàu urani mới mang tên Núi Pickaxe, cho thấy tham vọng dài hạn trong lĩnh vực này.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, một quan chức an ninh Israel đã đưa ra tuyên bố cứng rắn.

Ông khẳng định trong kịch bản xung đột mới với Iran, "Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều so với các vòng giao tranh trước đây."

Quan chức này tiết lộ quân đội Israel đang chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh kéo dài hơn 12 ngày và có thể mở rộng sang các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen - đồng minh của Iran trong khu vực./.

