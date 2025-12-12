UAE cam kết đóng góp 550 triệu USD theo lời kêu gọi nhân đạo của Liên hợp quốc

Thế giới

Khoản đóng góp sẽ hỗ trợ kế hoạch của Liên hợp quốc trong việc huy động 33 tỷ USD để trợ giúp cho 135 triệu người trong 23 hoạt động nhân đạo với 87 triệu người trong số này đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã đưa ra một trong những cam kết sớm nhất đối với Lời kêu gọi nhân đạo năm 2026 của Liên hợp quốc (LHQ), với khoản đóng góp 550 triệu USD nhằm hỗ trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng do xung đột, nạn đói và tình trạng di dời.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất tại Ethiopia, cam kết này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nhằm đóng góp cho Báo cáo Tổng quan nhân đạo toàn cầu của Liên hợp quốc (GHO) 2026.

Khoản đóng góp sẽ hỗ trợ kế hoạch của Liên hợp quốc trong việc huy động 33 tỷ USD để trợ giúp cho 135 triệu người trong 23 hoạt động nhân đạo với 87 triệu người trong số này đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất khẳng định sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực trong hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc và triển khai viện trợ nhanh chóng, hiệu quả. Quốc gia này đã cung cấp hơn 375 tỷ AED (khoảng 102 tỷ USD) viện trợ và tiếp cận hơn một tỷ người trên toàn cầu trong nhiều năm qua.

Cam kết mới của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác quốc tế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh sự hỗ trợ của UAE sẽ góp phần khôi phục dịch vụ y tế và cứu sống hàng triệu người.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Cindy McCain cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của UAE trong bối cảnh nhu cầu về viện trợ đang tăng mạnh trong khi nguồn lực toàn cầu thiếu hụt. Bà khẳng định Chương trình Lương thực Thế giới sẵn sàng hợp tác để chuyển hàng viện trợ đến những cộng đồng đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng./.

