Mỹ yêu cầu Israel gánh chi phí thu dọn đổ nát tại Gaza sau chiến sự

Báo Ynet dẫn lời một quan chức cấp cao Israel ngày 11/12 tiết lộ Mỹ đã yêu cầu Israel chịu trách nhiệm tài chính và kỹ thuật cho chiến dịch quy mô lớn nhằm thu dọn các đống đổ nát tại Dải Gaza sau chiến sự.

Nguồn tin cho biết Israel đã chấp thuận đề nghị trên, với tổng chi phí ước tính lên tới khoảng 1 tỷ shekel (310 triệu USD).

Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Gaza đang phải đối mặt với khoảng 68 triệu tấn phế liệu và đổ nát do các đợt không kích và giao tranh kéo dài. Đây được xem là một trong những chiến dịch dọn dẹp hậu xung đột lớn nhất từng được triển khai trong khu vực.

Trong khi đó, Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải chủ chốt suốt nhiều tháng qua - tuyên bố sẽ không tài trợ cho công cuộc tái thiết Gaza.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha hôm 7/12, Thủ tướng Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani nhấn mạnh: “Chúng tôi không phải là bên viết tấm séc để tái thiết những gì người khác đã phá hủy,” đồng thời cáo buộc Israel “san phẳng Gaza.”

Cũng theo Ynet, Đặc phái viên Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần tới nhằm thúc đẩy nước này chấp thuận sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong Lực lượng Ổn định quốc tế tại Gaza. Israel đến nay vẫn bác bỏ khả năng này.

Nguồn tin Israel xác nhận những cuộc trao đổi giữa Mỹ và Israel hiện tập trung nhiều hơn vào vấn đề tái thiết Gaza, thay vì lộ trình giải giáp Hamas.

Theo quan chức này, Thủ tướng Netanyahu trong những cuộc trao đổi kín vẫn duy trì quan điểm cho rằng lực lượng Israel sẽ phải đảm nhận phần lớn nhiệm vụ giải trừ năng lực quân sự của Hamas.

Diễn biến trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa ưu tiên của Mỹ và Israel trong giai đoạn hậu xung đột tại Gaza, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tái thiết, an ninh và cấu trúc quản trị tương lai của vùng lãnh thổ này./.

