Hamas bác các điều khoản cốt lõi trong kế hoạch hòa bình của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal ngày 6/12 tuyên bố bác bỏ các điều khoản chủ chốt trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ.

Phát biểu qua video tại một hội nghị ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Mashaal bác bỏ yêu cầu Hamas giải giáp và tiến trình phi quân sự hóa Dải Gaza theo kế hoạch ngừng bắn do Mỹ bảo trợ.

Thủ lĩnh Hamas cũng từ chối mọi hình thức “giám hộ, ủy trị hay tái chiếm đóng” đối với Gaza và Bờ Tây trong giai đoạn chuyển tiếp theo kế hoạch quốc tế, cho rằng người Palestine là những người tự quyết định vận mệnh của mình.

Ông Mashaal cũng nêu các ưu tiên của Hamas sau xung đột, gồm ngăn “Do Thái hóa” Bờ Tây, vận động trả tự do cho các tù nhân, thúc đẩy đoàn kết Arab, truy cứu trách nhiệm của Israel trên trường quốc tế và mở rộng chiến dịch chống Israel tại trường học, truyền thông và chính trường.

Bộ Ngoại giao Israel cùng ngày cáo buộc Hamas “coi thường kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump,” cho rằng các phát biểu của ông Mashaal đi ngược hoàn toàn với những điều khoản cốt lõi trong thỏa thuận.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Hamas có nghĩa vụ trao trả toàn bộ 28 thi thể con tin từ ngày 13/10, song tiến độ chậm hiện nay khiến việc triển khai giai đoạn giải giáp do lực lượng ổn định quốc tế thực hiện bị trì hoãn.

Kế hoạch của Mỹ yêu cầu Hamas và các nhóm vũ trang không tham gia quản trị Gaza dưới bất kỳ hình thức nào và toàn bộ hạ tầng quân sự như đường hầm, cơ sở sản xuất vũ khí phải bị triệt phá.

Hội đồng Bảo an ngày 17/11 đã ra nghị quyết nêu rõ Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc phi quân sự hóa Gaza và ngăn chặn việc tái thiết các năng lực quân sự của nhóm vũ trang phi nhà nước./.

Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí và nỗ lực thúc đẩy hòa bình của các bên Ngày 6/12, thủ lĩnh phong trào Hamas tại Dải Gaza, tuyên bố nhóm này sẽ giao nộp vũ khí nếu Israel ngừng chiếm đóng quân sự đối với các vùng lãnh thổ Palestine.