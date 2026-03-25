Chi tiết về các điều kiện mà Mỹ và Iran đưa ra nhằm chấm dứt xung đột

Truyền thông Mỹ ngày 24/3 đưa tin Washington đã gửi bản kế hoạch gồm 15 điểm tới Iran, qua trung gian Pakistan, để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.



Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, kế hoạch do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran dỡ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân chủ chốt ở Natanz, Isfahan và Fordow, cam kết không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, không tiến hành làm giàu urani và phải bàn giao toàn bộ urani làm giàu cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) theo lộ trình nhất định.

Bên cạnh đó, IAEA phải được trao quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch thông tin liên quan chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Iran sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính và quân sự cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.



Một số nội dung khác bao gồm việc eo biển Hormuz phải là vùng biển tự do và "không ai được phép phong tỏa” eo biển này. Báo cáo cũng cho biết các bên sẽ đưa ra quyết định về chương trình tên lửa của Iran ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, đề xuất nêu rõ tầm bắn và số lượng tên lửa của Iran “cần phải được giới hạn”, lưu ý thêm rằng Iran trong tương lai chỉ được phép sử dụng tên lửa cho “mục đích tự vệ.”



Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời hỗ trợ nước này phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran, loại bỏ “cơ chế tái áp đặt trừng phạt” (snapback), tức là cơ chế mà theo đó các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, vốn đã được dỡ bỏ trước đây, có thể tự động được khôi phục đối với Iran nếu 3 nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức kích hoạt mà không cần bỏ phiếu mới tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi về kế hoạch trên. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã đưa ra các điều kiện riêng gồm chấm dứt toàn bộ trừng phạt, không tái diễn các cuộc tấn công, đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh và ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng đồng minh của Iran.

Iran cũng yêu cầu một cơ chế cho phép nước này thu phí đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuzm tiến hành các biện pháp pháp lý đối với các cá nhân truyền thông bị coi là có lập trường thù địch với Iran.



Xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran, dẫn đến việc Iran tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Israel, cũng như các căn cứ quân sự và cơ sở liên quan đến Mỹ đặt tại các quốc gia Vùng Vịnh./.

