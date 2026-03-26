Israel tuyên bố Chỉ huy hải quân IRGC của Iran đã thiệt mạng trong không kích

Kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết Chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 26/3.

Theo nguồn tin trên, cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ hải quân của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam.

Israel đã tấn công các mục tiêu mới trên khắp Iran trong ngày 26/3 sau khi Tehran từ chối lời đề nghị của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 tuần và lan rộng ra nhiều nước ở Trung Đông.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Iran, tuy nhiên nguồn tin y tế cho biết đã có 6 người bị thương nhẹ và khiến một số ngôi nhà ở thành phố Kafr Qassem, miền Trung Israel, bị hư hỏng.

Trong khi đó, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), các mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Giới chức Abu Dhabi ngày 26/3 đã xác nhận vụ việc và cho biết một số xe ôtô cũng đã bị hư hỏng.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân ở UAE, trong đó có Dubai và Abu Dhabi, đã nhận được cảnh báo trên điện thoại di động về nguy cơ tên lửa và kêu gọi họ tìm nơi trú ẩn khi hệ thống phòng không hoạt động.

Trước diễn biến leo thang xung đột tại Trung Đông, các tờ báo phổ biến ở Algeria gần đây đã đăng tải nhiều bài bình luận thể hiện quan điểm quan ngại sâu sắc, trong đó nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của cuộc xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, các bài viết cho rằng khu vực Trung Đông đang “trượt sâu vào khủng hoảng,” khi chiến sự không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự, gây ra thảm họa nhân đạo trên diện rộng.

Các tác giả cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào khu vực năng lượng đã làm gián đoạn nguồn cung dầu khí, đẩy kinh tế thế giới đối mặt cú sốc nghiêm trọng.

Một số ý kiến phân tích cho rằng xung đột hiện nay không đơn thuần là khủng hoảng khu vực, và việc sử dụng sức mạnh quân sự bị chỉ trích là đi ngược lại luật pháp quốc tế và gây tổn hại tới ổn định toàn cầu.

Ngoài ra, một số bài viết đề cập tới tác động kinh tế-tài chính của xung đột, cho rằng những biến động liên quan đến thị trường năng lượng và hệ thống thanh toán quốc tế có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng tới xu hướng hình thành trật tự đa cực.

Nhật báo Algeria cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, với những hệ lụy sâu sắc về nhân đạo, kinh tế và địa chính trị, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và thúc đẩy giải pháp hòa bình./.



Tiến trình ngoại giao giữa Mỹ, Israel và Iran: Khoảng trống niềm tin Không thiếu kênh đối thoại nhưng một trong những rào cản lớn nhất cho ngoại giao giữa Mỹ và Iran là sự thiếu vắng niềm tin; khiến mọi tín hiệu dù tích cực, đều trong trạng thái hoài nghi.