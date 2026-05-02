Thế giới

Trung Đông

Iran tuyên bố áp dụng các quy tắc mới quản lý vùng Vịnh Persian

Hải quân IRGC cho biết sẽ áp dụng các quy định mới tại Vịnh Persian và eo biển Hormuz, tận dụng đường bờ biển dài và vị trí chiến lược để củng cố an ninh, đồng thời tạo nguồn lực phát triển.

Bích Liên
Quang cảnh Vịnh Persian nhìn từ Bushehr, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 1/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ thực hiện các quy định mới về quản lý Vịnh Persian dựa trên chỉ thị "lịch sử" của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei.

Tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X của Hải quân IRGC cho biết tận dụng ưu thế của mình trên gần 2.000km bờ biển Iran ở Vịnh Persian và eo biển Hormuz, Hải quân đặt mục tiêu “biến vùng biển này thành nguồn thu nhập và quyền lực cho người dân Iran, đồng thời thúc đẩy an ninh và thịnh vượng trong khu vực."

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ qua sự xem xét của Quốc hội để chào bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong số các mặt hàng này có các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến, dịch vụ tiếp tế phòng không và phòng thủ tên lửa, và một hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu đang trở thành điểm nóng căng thẳng.

Tehran được cho là đã tăng cường kiểm soát tại khu vực này và hạn chế một số hoạt động hàng hải liên quan đến các tàu bị coi là có liên hệ với Mỹ và Israel, trong khi Washington áp dụng các biện pháp đáp trả trên biển.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cuộc khủng hoảng Trung Đông càng kéo dài, các hệ lụy càng trở nên nghiêm trọng hơn theo từng giờ, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Các hệ lụy đó không diễn ra theo cấp số cộng mà theo cấp số nhân. Eo biển Hormuz càng tắc nghẽn lâu, khả năng đảo ngược thiệt hại sẽ càng khó và gây ra chi phí rất lớn cho nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #Vịnh Persian #Eo biển Hormuz #An ninh khu vực #Chính sách Iran #Mỹ #Iran và Mỹ Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

