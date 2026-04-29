Sân bay quốc tế chính của Iran nối lại nhiều đường bay ra nước ngoài

Sân bay quốc tế Imam Khomeini của Iran đã nối lại các chuyến bay tới 15 điểm đến quốc tế sau nhiều tuần gián đoạn do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Phương Hoa
Máy bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini. (Ảnh: AA)
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Ramin Kashef-Azar, Giám đốc điều hành Công ty Thành phố Sân bay Imam Khomeini, cho biết các giấy phép cần thiết đã được cấp để khôi phục các chuyến bay tới các điểm đến gồm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc); Bangkok (Thái Lan); Muscat (Oman); Erbil (khu tự trị của người Kurd ở Iraq); Kabul (Afghanistan); Moskva (Nga); Doha (Qatar); Baghdad và Najaf (Iraq); Medina (Saudi Arabia) và Yerevan (Armenia).

Ông Imam Khomeini cho biết thêm toàn bộ quy trình đón tiếp và vận chuyển hành khách đi và đến tại hai nhà ga của sân bay đang được triển khai an toàn.

Iran đã đóng cửa không phận sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2, khiến hoạt động hàng không dân dụng trên toàn quốc bị đình trệ.

Ngày 18/4, nước này đã mở lại không phận phía Đông cho các chuyến bay quốc tế, đồng thời từng bước khôi phục các chuyến bay chở khách tại những sân bay khác kể từ đó.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết các dịch vụ bay sẽ trở lại bình thường khi công tác chuẩn bị kỹ thuật và vận hành của cả phía quân sự lẫn dân sự được hoàn tất./.

(TTXVN/Vietnam+)
