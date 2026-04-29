Israel tuyên bố phá hủy đường hầm của Hezbollah

Ngày 28/4, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích và phá hủy hai đường hầm của lực lượng Hezbollah tại khu vực miền Nam Liban, trong nỗ lực nhằm triệt phá hệ thống hạ tầng ngầm của nhóm này gần biên giới Israel.

Theo thông báo từ phía Israel, các đường hầm được phát hiện tại khu vực Qantara, cách biên giới khoảng 10km, với tổng chiều dài ước tính khoảng 2km và là một phần của mạng lưới ngầm quy mô lớn hơn.

Bên trong các đường hầm, lực lượng Israel phát hiện nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt dài ngày như bể chứa nước, vũ khí và trang thiết bị. Một đường hầm được cho là có khoảng 10 phòng ngủ dành cho các tay súng.

Quân đội Israel cũng cho biết đã phát hiện các lối thông nối từ đường hầm tới các vị trí có bệ phóng hướng về lãnh thổ Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói rằng một vụ nổ lớn đã khiến các đường hầm này không còn khả năng hoạt động.

Động thái trên nằm trong chiến dịch rộng hơn của Israel nhằm phá hủy hạ tầng của Hezbollah cả trên mặt đất và dưới lòng đất tại khu vực mà nước này gọi là “vùng an ninh,” kéo dài tới sông Litani trong lãnh thổ Liban.

Mặc dù Israel và Liban đang duy trì một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, các hoạt động quân sự của Israel tại Liban vẫn tiếp diễn, với cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/4 cho biết Israel đang triển khai một dự án đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ thiết bị bay không người lái của Hezbollah.

Ông Netanyahu cũng khẳng định quân đội Israel tiếp tục phá hủy các đường hầm và hạ tầng quân sự của Hezbollah tại nhiều khu vực ở Liban, bao gồm phía Nam sông Litani, phía Bắc sông Litani và thung lũng Beqaa.

Cùng ngày, truyền thông Liban đưa tin Tổng thống nước này Joseph Aoun đã thông báo với phía Mỹ rằng ông không sẵn sàng gặp Thủ tướng Israel Netanyahu ngay khi bắt đầu tiến trình đàm phán giữa Liban và Israel.

Ông Aoun chỉ để ngỏ khả năng gặp ông Netanyahu ở giai đoạn cuối, nếu các cuộc đàm phán đạt kết quả.

Phía Mỹ được cho là hiểu sự nhạy cảm chính trị của Tổng thống Liban trong vấn đề này và dự kiến sớm ấn định thời điểm cuộc gặp giữa ông Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm ổn định mặt trận Liban, sau nhiều tuần giao tranh giữa Israel và Hezbollah bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Giới quan sát nhận định lập trường thận trọng của Tổng thống Liban cho thấy tiến trình đàm phán Israel-Liban sẽ còn nhiều trở ngại, nhất là trong bối cảnh Hezbollah phản đối đối thoại trực tiếp với Israel, còn Israel tiếp tục duy trì sức ép quân sự trên thực địa./.

