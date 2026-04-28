Thế giới

Trung Đông

Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ đối với Iran

Theo tờ "Times of Israel" ngày 27/4 cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, ông không thấy chiến lược rút lui nào mà Mỹ đang theo đuổi trong cuộc chiến với Iran.

Phạm Hà
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo “Times of Israel” ngày 27/4 cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, ông không thấy chiến lược rút lui nào mà Mỹ đang theo đuổi trong cuộc chiến với Iran.

Liên quan đến các diễn biến đàm phán cuối tuần qua tại Pakistan, ông Friedrich Merz đánh giá, “rõ ràng người Iran rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ đến Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả gì.

Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, người Đức và người châu Âu không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2 và ông đã trực tiếp bày tỏ sự hoài nghi của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó.

Ông nêu rõ: “Nếu tôi biết rằng tình hình sẽ tiếp diễn như vậy trong 5 hoặc 6 tuần và ngày càng tồi tệ hơn, tôi đã nói với ông Trump một cách kiên quyết hơn nữa”. Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh "đã đề nghị điều tàu quét thủy lôi của Đức đến rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.”

Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố trên của Thủ tướng Đức cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn âm ỉ lâu nay do xung đột Ukraine cùng các vấn đề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xung đột ở Trung Đông #Xung đột leo thang tại Trung Đông #Mỹ-Iran Đức Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng lâm thời

Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng lâm thời

Ông al-Zaidi là nhân vật có uy tín với sự nghiệp trải dài trong các lĩnh vực tài chính, học thuật và truyền thông. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quốc gia Holding.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nguy cơ tê liệt kéo dài trên biển Hormuz do xung đột

Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz là “không thể” chừng nào phong tỏa của Mỹ còn tồn tại. Các đánh giá quân sự cũng cho thấy ngay cả khi xung đột chấm dứt, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển không thể diễn ra nhanh chóng.