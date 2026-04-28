Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ đối với Iran

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo “Times of Israel” ngày 27/4 cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, ông không thấy chiến lược rút lui nào mà Mỹ đang theo đuổi trong cuộc chiến với Iran.



Liên quan đến các diễn biến đàm phán cuối tuần qua tại Pakistan, ông Friedrich Merz đánh giá, “rõ ràng người Iran rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ đến Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả gì.



Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, người Đức và người châu Âu không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2 và ông đã trực tiếp bày tỏ sự hoài nghi của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó.

Ông nêu rõ: “Nếu tôi biết rằng tình hình sẽ tiếp diễn như vậy trong 5 hoặc 6 tuần và ngày càng tồi tệ hơn, tôi đã nói với ông Trump một cách kiên quyết hơn nữa”. Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh "đã đề nghị điều tàu quét thủy lôi của Đức đến rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.”



Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố trên của Thủ tướng Đức cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn âm ỉ lâu nay do xung đột Ukraine cùng các vấn đề khác./.

