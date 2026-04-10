Ngừng bắn Mỹ - Iran: Tổng thống Trump đối mặt hoài nghi

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên tranh luận khi nhiều chuyên gia nhận định Tổng thống Donald Trump chưa đạt được lợi thế chiến lược như kỳ vọng.

Theo giới phân tích, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran cho thấy Washington chưa tận dụng được ưu thế quân sự để chuyển hóa thành lợi ích chiến lược rõ rệt. Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là “chiến thắng toàn diện”, nhiều điều kiện trong đề xuất đối thoại do Tehran đưa ra vẫn giữ nguyên lập trường trước đó, bao gồm yêu cầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt và rút quân khỏi Trung Đông. Thỏa thuận tạm thời được cho là bước đi nhằm giảm căng thẳng trước khi hai bên tiến hành đối thoại trực tiếp tại Islamabad, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định./.