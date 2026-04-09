Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu urani trong các cuộc đàm phán

Giới chức Iran ngày 9/4 khẳng định việc bảo vệ quyền làm giàu urani là điều kiện “cần thiết” trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Mỹ, trong bối cảnh các bên liên quan đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau hơn một tháng giao tranh ác liệt.

Phát biểu với báo giới tại Tehran, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami nhấn mạnh quyền làm giàu urani là một phần trong các điều kiện mà Tehran đưa ra cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Theo ông, đây là vấn đề “cần thiết nhưng chưa được đề cập đầy đủ”, trong bối cảnh Washington chưa chấp nhận nội dung này trong đề xuất của Iran.

Dự kiến, Mỹ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần này, nhằm tìm kiếm giải pháp duy trì thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vừa được công bố.

Xung đột kéo dài từ cuối tháng 2 giữa Iran với Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng.

Theo cơ quan pháp y Iran, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trên toàn quốc, trong đó khoảng 40% nạn nhân phải được nhận dạng bằng các biện pháp giám định trước khi bàn giao cho gia đình.

Tại Israel, hàng nghìn rocket và tên lửa được phóng từ Iran và Liban cũng gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả binh sỹ và dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi - lần liên lạc chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, hai bên đã trao đổi về tình hình hiện tại và các biện pháp nhằm giảm căng thẳng, góp phần khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cho thấy các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm kiểm soát khủng hoảng, dù nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu./.

