Xung đột tại Trung Đông: Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Ngày 15/4, phong trào Hezbollah tại Liban nhất trí về lệnh ngừng bắn với Israel.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jadeed, Phó Chủ tịch Hội đồng chính trị của Hezbollah, Mahmoud Qomati, tuyên bố nhóm này nhất trí với lệnh ngừng bắn với Israel.

Tuy nhiên, ông Qomati khẳng định Hezbollah sẽ không chấp nhận quay lại lệnh ngừng bắn năm 2024 với cáo buộc Israel né tránh nghĩa vụ trong thỏa thuận.

Ông cũng ghi nhận những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mới, song cảnh báo Israel có thể vi phạm các cam kết. Ngoài ra, ông Qomati khuyến cáo người dân tạm thời tránh di chuyển tới miền Nam Liban do những rủi ro an ninh hiện nay.

Trong khi đó, cổng thông tin Ynet dẫn lời một quan chức Israel cho biết Nội các an ninh nước này chưa nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn tại Liban sau cuộc họp kéo dài 4 giờ. Theo nguồn tin trên, Israel hiện chưa có động thái tiến tới lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah vào thời điểm này.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir cho biết đã ra lệnh biến các khu vực phía Nam sông Litani của Liban thành "vùng hỏa lực" đối với Hezbollah. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công quy mô lớn tại khu vực này.

Phát biểu trong chuyến thăm các binh sĩ Israel tại khu vực chiến sự, ông Zamir khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến công và buộc phong trào Hezbollah phải rút lui.

Ông cũng xác nhận hơn 1.700 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng kể từ đầu tháng Ba vừa qua, đồng thời cho rằng lực lượng này đang "suy yếu và bị cô lập ở Liban."

Theo truyền thông quốc tế, quân đội Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích liên tiếp trúng vào 3 nhóm nhân viên y tế tại làng Mayfadoun, gần thị trấn lớn Nabatiyeh, ở miền Nam Liban, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ngày 15/4. Bộ Y tế Liban lên án mạnh mẽ, cho rằng các cuộc tấn công này vi phạm luật pháp quốc tế.

Quân đội Israel hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên, song tuyên bố đang "điều tra" vụ việc. Trước đó, phía Israel cáo buộc lực lượng vũ trang Hezbollah sử dụng xe cứu thương làm lá chắn cho các hoạt động quân sự, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang từ ngày 2/3, khi phong trào này nối lại các đợt tập kích tên lửa vào lãnh thổ Israel trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran diễn ra từ ngày 28/2.

Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban, trong đó có miền Nam, thung lũng Beqaa và các vùng ngoại ô Beirut. Ngày 16/3, quân đội Israel chính thức thông báo triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại miền Nam Liban.

Sau khi Mỹ công bố thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran từ tuần trước, Hezbollah tạm dừng các hoạt động quân sự nhắm vào Israel.

Tuy nhiên, Israel tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào Beirut và các thị trấn miền Nam Liban ngày 8/4, kéo theo chiến dịch đáp trả của phong trào này.

Các phái viên của Israel và Liban đã có hơn hai giờ đàm phán dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington ngày 14/4.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott, Israel và Liban đã nhất trí tiến hành các đàm phán trực tiếp sau khi có các “cuộc thảo luận hiệu quả" giữa hai bên./.

