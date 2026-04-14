Xung đột tại Trung Đông: Israel gia tăng tấn công lực lượng Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/4 thông báo đã không kích khoảng 150 mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban trong vòng 24 giờ qua.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái, những địa điểm phóng tên lửa chống tăng và nhiều cơ sở chỉ huy, hậu cần của Hezbollah.

Hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa hai bên vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại thành phố biên giới Bint Jbeil - nơi lực lượng Hezbollah được cho là đã triển khai các chiến thuật phòng thủ cơ động nhằm đối phó bước tiến của quân đội Israel.

Song song với diễn biến quân sự, tình hình ngoại giao cũng đang có những chuyển động đáng chú ý. Mỹ được cho là đang gây sức ép đối với Israel nhằm hạn chế các cuộc tấn công vào Hezbollah, trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với Iran.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp hiếm hoi giữa đại sứ Liban và Israel tại Washington vào ngày 14/4, nhằm thảo luận khả năng khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước.

Tuy nhiên, triển vọng đối thoại đang đối mặt với nhiều thách thức. Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qassem đã công khai phản đối các cuộc đàm phán với Israel và kêu gọi Chính phủ Liban hủy bỏ cuộc gặp tại Washington.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông khẳng định phong trào này sẽ tiếp tục “kháng chiến” và không chấp nhận bất kỳ tiến trình đàm phán nào mà họ cho là tương đương với sự “đầu hàng.”

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát đi cảnh báo rằng Tehran có thể sử dụng những năng lực quân sự mới nếu xung đột với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mở rộng chiến sự trong khu vực.

Về phía Liban, Ngoại trưởng Youssef Raggi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Israel, nếu diễn ra, sẽ được tiến hành một cách độc lập và dưới danh nghĩa của nhà nước Liban.

Tuyên bố này nhằm tái khẳng định chủ quyền quốc gia, đồng thời tách biệt tiến trình đối thoại Liban-Israel khỏi các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran./.

