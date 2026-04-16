Xung đột tại Trung Đông: Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán

Đại sứ Iran tại Pakistan, ông Reza Amiri Moghadam, ngày 16/4 cho biết Tehran sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với mục tiêu rõ ràng là đạt được kết quả tích cực.

Theo ông Moghadam, phái đoàn đàm phán Iran sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu và có cả ngoại trưởng tham gia. Ngoài ra, các thành phần khác sẽ phụ thuộc vào cấp độ tham gia của phía đối tác.

Ông đánh giá Pakistan là “quốc gia có trách nhiệm” và là “bên trung gian chân thành.” Vì thế, Iran coi Pakistan là địa điểm đối thoại đáng tin cậy trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ.

Cũng liên quan đến việc thúc đẩy đối thoại Mỹ-Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tại thủ đô Doha trong khuôn khổ các nỗ lực đang được thúc đẩy để kéo Washington và Tehran sớm quay trở lại bàn đàm phán.

Trong cuộc hội đàm, hai bên tập trung thảo luận về tình hình Trung Đông và nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang căng thẳng, tăng cường phối hợp quốc tế cũng như bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tới thủ đô Tehran của Iran và có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Mohammad Bagher Ghalibaf để thúc đẩy triển vọng nối lại đối thoại Mỹ-Iran.

Tư lệnh quân đội Pakistan khẳng định nước này tiếp tục giữ vai trò trung gian cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa Washington và Tehran.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng kêu gọi Mỹ và Iran sớm nối lại đàm phán, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang trong bối cảnh căng thẳng hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh khu vực.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Al-Budaiwi kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường vai trò ngoại giao nhằm góp phần giải quyết khủng hoảng.

Các động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán diễn ra cuối tuần trước ở thủ đô Islamabad của Pakistan trong bối cảnh hai bên đang thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần từ 8-21/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng nối lại đàm phán trong tuần này đang được xem xét. Tuy nhiên, tiến trình hòa đàm giữa hai bên được cho là vẫn đối mặt nhiều trở ngại do những yêu sách quá khác biệt.

Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn năng lực làm giàu urani, trong khi Tehran khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình là “không thể tranh cãi,” dù có để ngỏ khả năng thương lượng về mức độ làm giàu.

Xung đột hiện nay bùng phát từ cuối tháng Hai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các hành động đáp trả của Tehran làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên diện rộng.

Dù các tín hiệu gần đây đang cho thấy triển vọng nối lại đối thoại nhưng việc đạt được thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều thách thức./.

