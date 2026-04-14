Israel điều chỉnh chiến lược với Iran trong bối cảnh thiếu sự ủng hộ từ Mỹ

Israel đang điều chỉnh chiến lược nhằm kiềm chế Iran, chuyển hướng sang kết hợp áp lực quân sự và ngoại giao, trong bối cảnh chưa nhận được sự ủng hộ mở rộng chiến dịch từ Mỹ.

Theo Politico.eu, Israel đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Iran khi chưa nhận được sự ủng hộ từ Mỹ trong việc mở rộng chiến dịch quân sự. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác định ưu tiên phối hợp với Washington, kể cả phải thu hẹp một số hoạt động tại khu vực.

Giới chức Israel cho biết mục tiêu hiện nay là tạo sức ép đủ lớn nhằm làm suy yếu Iran, đồng thời tránh làm gia tăng căng thẳng với Mỹ. Bên cạnh đó, Tel Aviv cũng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, kỳ vọng Mỹ đạt được thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân nhưng không nới lỏng trừng phạt.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tìm cách thiết lập vùng đệm an ninh ở miền Nam Liban và hướng tới khả năng đàm phán giải giáp lực lượng Hezbollah trong thời gian tới./.