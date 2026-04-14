Liban đang tìm cách đạt thỏa thuận ngừng bắn qua đàm phán trực tiếp với Israel

Nguồn báo Times of Israel ngày 13/4 cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi tuyên bố, cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới với Israel cho thấy nước này hành động không phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ông Youssef Raggi viết trên mạng xã hội X: “Liban đang tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua đàm phán trực tiếp với Israel. Hướng đi này đã củng cố sự tách biệt giữa vấn đề Liban và vấn đề Iran."

Trong động thái chỉ trích Iran và lực lượng ủy nhiệm Hezbollah, Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi nhấn mạnh: “Chỉ có nhà nước Liban mới có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Liban - thông điệp rõ ràng tái khẳng định nguyên tắc chủ quyền quốc gia là cốt lõi của ngoại giao Liban."

Trong các cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua, Iran yêu cầu việc Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hezbollah tại Liban phải được đưa vào như một phần của thỏa thuận với Mỹ./.

