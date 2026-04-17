Iraq nghiên cứu xây đường ống dẫn dầu 55 tỷ USD, “né” eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Iraq cùng các quốc gia vùng Vịnh đang xem xét phát triển một mạng lưới đường ống dẫn dầu thay thế nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz.

Trang tin IraqiNews ngày 16/4 trích các nghiên cứu liên quan cho biết, tổng mức đầu tư cho dự án ước tính khoảng 55 tỷ USD. Đây là một con số lớn, song có tính khả thi khi nó cũng chỉ tương đương mức phí trung chuyển phải bỏ ra trong vòng 25 năm.

Trong kế hoạch được đề xuất, Iraq giữ vai trò trung tâm. Dự án sẽ bao gồm hai tuyến đường ống từ miền Nam Iraq đi qua Kuwait và Saudi Arabia, kết nối tới các cảng trên biển Arab như Duqm và Salalah.

Khi hoàn thành, mạng lưới này sẽ cho phép các nước trong khu vực xuất khẩu dầu thô sang thị trường châu Á mà không cần đi qua Eo biển Hormuz.

Các nước hưởng lợi dự kiến cũng sẽ cùng tham gia tài trợ dự án, với chi phí phân bổ theo mức độ sử dụng.

Giới phân tích nhận định, sáng kiến này phản ánh xu hướng đa dạng hóa tuyến vận chuyển năng lượng trong bối cảnh Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - ngày càng tiềm ẩn rủi ro an ninh.

Nếu được triển khai, dự án không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có thể làm thay đổi đáng kể cục diện địa chính trị năng lượng trong khu vực, khi các nước vùng Vịnh có thêm lựa chọn xuất khẩu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường biển chiến lược này.

Tuy vậy, những thách thức về chi phí, thời gian triển khai cũng như yêu cầu phối hợp giữa nhiều quốc gia cho thấy đây vẫn là một dự án dài hạn, khó có thể thay thế vai trò của Eo biển Hormuz trong tương lai gần./.

