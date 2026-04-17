Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) với nhiều điểm mới và hoạt động đặc sắc.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương; khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về cội nguồn.