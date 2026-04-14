Sàn giao dịch việc làm QG: Thúc đẩy kết nối cung-cầu lao động trên môi trường số

Sáng 14/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn.

Đây là nền tảng số thống nhất, kết nối người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên phạm vi toàn quốc, góp phần hiện đại hóa thị trường lao động.

Sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Việc triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí và thời gian trong quá trình tuyển dụng, thông qua việc tích hợp và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Nền tảng cũng giúp tăng cường tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ người lao động hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới việc làm không hợp pháp./.