Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 3/5, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tăng trên 30.000 em so với năm 2025 (năm 2025 có gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi), trong đó số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm khoảng 0,66%.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hệ thống đăng ký dự thi năm nay tiếp tục được vận hành ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng ký. Đây cũng là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Theo quy định, từ nay đến 17 giờ ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký.

Cũng theo ông Chương, liên quan đến xét tuyển sinh đại học, thí sinh cần lưu ý điểm mới của quy chế tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, theo dự kiến, một số ngành học sẽ có chính sách hỗ trợ học bổng. Đây là cơ hội để thí sinh cân nhắc, lựa chọn môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào ngành học yêu thích đồng thời có thêm khả năng tiếp cận các nguồn học bổng.

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để có thêm trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng làm bài và đánh giá đúng những nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập.

Ông Chương cũng khuyên thí sinh không nên quá lo lắng, cần giữ sự ổn định, tự tin vào kiến thức và năng lực của bản thân, tránh tự tạo áp lực không cần thiết trong giai đoạn ôn tập và dự thi./.

6 điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội Các trường THPT chuyên gồm Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Sơn Tây; các trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân, Nguyễn Trãi-Thường Tín và Liên Hà là 6 điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp.