Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Tối 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại các trường trung học phổ thông và hệ thống giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Theo đó, 176 trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10, trong số đó có 2.310 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Riêng 5 trường thuộc các cơ sở giáo dục đại học công lập trên địa bàn thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.195 học sinh học lớp 10. Các trường này sẽ thực hiện tuyển sinh riêng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550, khoảng 70% số học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn. Tỷ lệ này tương đương năm học 2025-2026.

Các trường có quy mô tuyển sinh lớn gồm: Trung học phổ thông Marie Curie tuyển 1.000 chỉ tiêu; Trung học phổ thông Hùng Vương tuyển 1.350 chỉ tiêu; Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi tuyển 1.060 chỉ tiêu; Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng tuyển 1.125 chỉ tiêu; Trung học phổ thông Tây Thạnh tuyển 1.035 chỉ tiêu.

Cùng với đó, 41 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên công lập của Thành phố sẽ tuyển 16.226 chỉ tiêu lớp 10, bằng gần 10% số học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 169.080 học sinh lớp 9, tăng hơn 42.700 em so với năm trước. Trong bối cảnh số học sinh tăng mạnh, để duy trì tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã rà soát cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa để tăng khả năng tiếp nhận của các trường. Bởi, nếu theo chuẩn sĩ số thì các trường trung học phổ thông công lập thì chỉ đáp ứng chỗ học cho khoảng 61% học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Cùng với tăng chỉ tiêu ở một số trường, năm nay, Thành phố sẽ đưa vào hoạt động thêm 5 trường Trung học phổ thông mới, trong đó 3 trường được chuyển đổi công năng từ các trụ sở cũ và 2 trường được xây mới hoàn toàn. Điều này góp phần giảm áp lực cho công tác tuyển sinh ở một số khu vực có đông học sinh.

Khoảng hơn 50.000 học sinh không có suất vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ phải lựa chọn các hướng học khác như hệ thống giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc trung học phổ thông tư thục, với khoảng 60.000 chỗ học. Năm nay, 3 trường công lập đặc thù tại Thành phố được tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu-Đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 1-2/6, sớm hơn gần một tuần so với các năm trước. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, với những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 9 thực hiện đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập từ ngày 22-28/4; dự kiến, ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ công bố dữ liệu về đăng ký nguyện vọng 1 của học sinh. Trên cơ sở đó từ ngày 4-8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu. Góp phần giảm áp lực cho thí sinh trong bối cảnh số học sinh tăng mạnh cùng với việc kỳ thi diễn ra sớm hơn mọi năm, từ đầu năm học, các trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh cho đến tổ chức ôn tập theo nhóm phù hợp với năng lực học sinh. Trong đó, học sinh được tư vấn để lựa chọn trường phù hợp với năng lực, gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển.

Nhằm sử dụng hiệu quả chỉ tiêu giao cho các trường và tăng cơ hội cho học sinh vào lớp 10 công lập, năm nay, Thành phố tiếp tục tổ chức tuyển sinh bổ sung cho những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, do học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học./.

