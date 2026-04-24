FAHASA và Kokuyo mở không gian trải nghiệm văn phòng phẩm Nhật Bản

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, FAHASA vừa khai trương Pop-up Kokuyo đầu tiên tại Lầu 1, Nhà sách Nguyễn Huệ, hợp tác cùng thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản. Không gian trưng bày các sản phẩm học tập như bút đánh dấu Gel Magic Fit Lite, tập Basic, tập giấy Nhật.

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn phương pháp ghi chép khoa học, phân loại thông tin và sử dụng màu sắc hỗ trợ ghi nhớ. Nhân dịp khai trương, FAHASA giảm giá 20% cho dòng sản phẩm Kokuyo Campus. Khách mua hóa đơn từ 349.000 đồng được tặng túi Canvas. Năm mươi phần quà Campus dành cho khách check-in sớm nhất./.