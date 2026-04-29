Kỳ nghỉ dài tạo cú hích mạnh cho thị trường tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh

Nối liền với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài đang tạo cú hích mạnh cho thị trường tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ cho thấy sức mua tăng rõ rệt, doanh nghiệp chủ động nguồn cung và triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn để kích cầu.

Phân hóa trong giỏ hàng tiêu dùng

Theo đại diện hệ thống AEON Việt Nam, kỳ nghỉ dài giúp người dân có thêm thời gian cho các hoạt động du lịch, dã ngoại và tụ họp gia đình, kéo nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Lượng khách đến các trung tâm thương mại và siêu thị của hệ thống này dự kiến tăng từ 10-25% tùy khu vực.

Giỏ hàng tiêu dùng dịp lễ ghi nhận xu hướng tập trung vào nhóm hàng phục vụ mùa hè và nhu cầu gia đình. Các sản phẩm như thời trang hè, đồ dùng cá nhân, hàng trẻ em, thiết bị làm mát tăng mạnh. Bên cạnh đó, thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát, kem và đồ ăn chế biến sẵn phục vụ tiệc gia đình cũng tiêu thụ tốt.

Tương tự, hệ thống bán lẻ WinMart cũng ghi nhận xu hướng chi tiêu cẩn trọng và có chọn lọc của người tiêu dùng. Người dân ngày càng quan tâm đến các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, đặc biệt là các chương trình như mua kèm ưu đãi, bên cạnh yếu tố nguồn gốc rõ ràng, có kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn… giúp tối ưu chi phí trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Các mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, trái cây vẫn là lựa chọn hàng đầu, gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bữa ăn gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hệ thống này áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn, tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu cao trong dịp lễ như thực phẩm tươi sống, đồ uống, đồ ăn chế biến sẵn và hàng tiêu dùng thiết yếu. Chiến lược khuyến mãi dựa trên xu hướng tiết kiệm và tối ưu hóa giỏ hàng của người tiêu dùng giúp các đơn vị bán lẻ duy trì sức hút trên thị trường.

“Thay vì giảm giá đơn lẻ, chúng tôi đẩy mạnh mua theo combo và tặng kèm sản phẩm, giúp khách hàng thấy rõ lợi ích kinh tế ngay trên tổng hóa đơn, đồng thời tăng cường đặc quyền cho Hội viên WiN (như tích điểm, các ưu đãi giá sốc riêng) để gia tăng sự gắn bó và tỷ lệ quay lại của khách hàng. Cơ chế khuyến mãi được xây dựng theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, giúp khách hàng nhanh chóng ra quyết định mua sắm trong dịp cao điểm," ông Đàm Đức Anh, Giám đốc Vùng, siêu thị WinMart cho biết.

Không chỉ thay đổi trong giỏ hàng, hành vi tiêu dùng còn ghi nhận sự dịch chuyển về không gian khi sức mua có xu hướng lan tỏa từ khu vực trung tâm sang ngoại thành và các điểm đến du lịch. Điều này buộc doanh nghiệp phải linh hoạt trong phân bổ hàng hóa theo từng khu vực.

Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên hàng Việt ngày càng rõ nét trong hành vi tiêu dùng, nhiều đơn vị bán lẻ tiếp tục đẩy mạnh cung ứng hàng Việt, nhất là nhóm hàng đặc sản vùng miền, nhằm đa dạng hương vị nghỉ lễ.

Tại các hệ thống bán lẻ GO!, đặc sản ba miền Bắc-Trung-Nam như bánh cốm, bánh pía, bưởi da xanh… hội tụ đầy ấn tượng trên các quầy kệ, thu hút người tiêu dùng.

Đại diện hệ thống cho rằng đây vừa là dịp kích cầu thị trường, vừa tôn vinh các giá trị văn hóa, ẩm thực bản địa, đặc sản địa phương.

Doanh nghiệp chủ động kéo dài “đỉnh doanh thu”

Đón đầu sức mua tăng cao, các doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng và xây dựng kịch bản kinh doanh từ sớm.

Ông Đàm Đức Anh, Giám đốc Vùng, siêu thị WinMart, cho biết dự kiến sức mua sẽ tăng 30-40% trong dịp lễ so với ngày thường, là “mùa vàng” kích cầu tiêu dùng khi thị trường vừa đi qua nhịp biến động khiến nhu cầu mua sắm giảm xuống.

Trong bối cảnh chi phí logistics vẫn tăng cao, đơn vị chủ động làm việc với các nhà cung ứng để kéo dài thời gian khuyến mãi, giảm giá sản phẩm, đồng thời tập trung chuẩn bị nguồn cung ứng, thúc đẩy các chuỗi liên kết ổn định, đáp ứng sản lượng, chất lượng hàng hóa đến tay người dùng.

Khách lựa chọn hàng hóa tại một siêu thị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

“Nhờ chủ động đưa ra dự báo về nhu cầu tiêu dùng, nên chúng tôi có kế hoạch nhập hàng từ sớm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp lễ, như làm việc với các nhà cung cấp về danh mục hàng hóa, tập trung vào nhóm hàng có sức tiêu thụ cao trong dịp lễ,” ông Đàm Đức Anh chia sẻ.

Còn tại hệ thống AEON Việt Nam, để đón sức mua thị trường, đơn vị chuẩn bị tăng khoảng 30% lượng hàng hóa so với cùng kỳ, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kéo dài đến hết dịp lễ.

Theo bà Huỳnh Thị Kim Thanh, Giám đốc Siêu thị AEON Tân Phú, đơn vị triển khai “Đại lễ săn sale,” song song với chương trình “Giảm giá đồng hành, an tâm tiết kiệm,” bám sát xu hướng tiêu dùng. Dự kiến sức mua tập trung mạnh vào ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Còn tại hệ thống MM Mega Market, nhận định thị trường tiềm năng, đơn vị chuẩn bị lượng hàng tăng đến 60% so với cùng kỳ, cao gấp đôi so với mọi lần. Chuỗi cung ứng với 9 kho lớn tập trung được bố trí sẵn sàng vận chuyển hàng hóa tới các điểm nóng, nhất là các khu vực tập trung đông khách du lịch để phục vụ tốt nhất nhu cầu ăn, chơi dịp lễ.

Theo các chuyên gia bán lẻ, điểm đáng chú ý của mùa tiêu dùng năm nay không chỉ nằm ở mức tăng trưởng, mà còn ở sự thay đổi cấu trúc chi tiêu. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị tổng thể thay vì giá rẻ đơn thuần, buộc doanh nghiệp chuyển từ cạnh tranh về giá sang tối ưu trải nghiệm và lợi ích trên mỗi giỏ hàng.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài không chỉ tạo cơ hội gia tăng doanh thu, mà còn giúp doanh nghiệp kéo dài “đỉnh doanh thu” thay vì phụ thuộc vào vài ngày cao điểm. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng cho mùa mua sắm Hè, đồng thời định hình xu hướng bán lẻ, khi yếu tố giá trị và trải nghiệm ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi./.

​