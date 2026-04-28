Sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam được chào đón tại hội chợ Hong Kong

Triển lãm hàng gia dụng và phong cách sống (Home InStyle) và Triển lãm thời trang quốc tế (Fashion InStyle) đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 27-30/4, quy tụ các xu hướng mới nhất về đồ gia dụng, trang trí nội thất, các sản phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống và các sản phẩm hàng dệt may, thời trang quốc tế...

Gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Home InStyle cũng như của các doanh nghiệp Việt Nam tại Fashion InStyle đã thu hút sự quan tâm, chào đón của đông đảo khách hàng quốc tế và sở tại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy - Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong - cho biết Home InStyle là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá những thế mạnh của Việt Nam, mặt khác là cơ hội để giao lưu, học hỏi và nghiên cứu xu hướng mới của thị trường.

Bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, trong gian hàng trưng bày của Tổng Lãnh sự quán. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nước có uy tín và có truyền thống trong ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Đây là một trong những ngành nghề truyền thống, lâu đời và đóng góp nhiều cho xuất khẩu của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ vào khoảng gần 4 tỷ USD, đóng góp rất tích cực cho xuất khẩu của Việt Nam, ngoài ra, còn tạo ra nhiều việc làm và điều có ý nghĩa hơn cả là góp phần gìn giữ làng nghề truyền thống.

Theo bà Vũ Thị Thúy, cùng với xu hướng của thế giới là ưa thích các sản phẩm thân thiện với môi trường, thủ công mỹ nghệ là một ngành nghề có tiềm năng phát triển lớn của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đã mời một số doanh nghiệp có thế mạnh và sản xuất những ngành nghề rất đặc trưng của Việt Nam như là sơn mài, gốm sứ hay hàng thêu tay của Việt Nam tham gia triển lãm. Hy vọng thông qua sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận những khách hàng lớn của Hong Kong và khách hàng quốc tế.

Bà Vũ Thị Thúy (trái), Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong trao đổi với các doanh nghiệp tham gia triển lãm. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chị Lê Quỳnh Nga - Giám đốc Công ty thủ công mỹ nghệ Minh Giang - chia sẻ công ty đã mang đến triển lãm những sản phẩm phù hợp nhất với người châu Á và người Hong Kong.

Các sản phẩm đều làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng và tái chế từ Việt Nam. Sản phẩm của công ty đa dạng, được làm thủ công từ 100% nguyên liệu tự nhiên qua bàn tay lành nghề của nghệ nhân.

Lần này, một trong những sản phẩm công ty giới thiệu là sản phẩm hộp trà sơn mài rất đẹp, có chất lượng cao cấp dành cho khách sạn và những người mà có sở thích về trà.

Để phù hợp hơn với thị trường Hong Kong và khách hàng của triển lãm, công ty đã kết hợp gốm sứ của Bát Tràng, chiếc khay làm bằng sơn mài, tạo nên nét mới, là combo rất phù hợp cho Homing Style của năm nay.

Khách hàng tìm hiểu thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm Home InStyle. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Home Instyle là Hội chợ thường niên uy tín của Hong Kong về hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ và thời trang quốc tế, thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà thiết kế và nhà mua hàng trên toàn thế giới.

Không chỉ là một hội chợ thương mại, Home Instyle còn là không gian giao thoa văn hóa toàn cầu, nơi các sản phẩm gia dụng được giới thiệu với những thiết kế hướng tới con người, đề cao tính thẩm mỹ, các khái niệm phát triển bền vững, sắc thái văn hóa và triết lý sáng tạo độc đáo.

Bên cạnh đó, Fashion InStyle đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà cung cấp nguyên liệu và sản phẩm xanh, bền vững đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến triển lãm những sản phẩm thời trang bền vững, thân thiện với môi trường.

Chị Lam Hồng - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn S.P - chia sẻ công ty đã thành lập được hơn 30 năm và đã tự sản xuất vải hơn 11 năm.

Các sản phẩm của công ty chú trọng đến sợi tự nhiên, thân thiện môi trường và có thể sử dụng những nguyên liệu tái chế để làm ra được sản phẩm xanh trong tương lai. Thế mạnh của công ty là về các loại sợi vải như là organic cotton, supima cotton...

Khách hàng tìm hiểu thông tin về các sản phẩm thời trang của Việt Nam. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 27-30/4 còn diễn ra đồng thời các triển lãm như hội chợ quà tặng, hội chợ in ấn và bao bì quốc tế... thu hút khoảng 5.600 nhà triển lãm đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Các nhà triển lãm quốc tế đã trưng bày nhiều loại quà tặng và vật phẩm khuyến mãi chất lượng cao, đồ gia dụng hợp thời trang, quần áo thời trang, vật liệu cải tiến cho quần áo và đồ gia dụng, công nghệ thân thiện với người cao tuổi, sản phẩm thiết kế văn hóa và sáng tạo, sản phẩm bền vững, in ấn và bao bì xanh, tận dụng tối đa lợi thế của Hong Kong trong việc kết nối thị trường trong nước và quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Hong Kong là trung tâm sáng tạo khu vực và trung tâm kinh doanh quốc tế./.



