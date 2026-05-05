Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.

Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước kỷ niệm dấu mốc 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2026), 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016-2026), góp phần tạo đột phá và thiết lập khuôn khổ mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới./.

