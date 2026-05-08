Việt Nam-EU: Quan hệ đối tác sâu sắc, hướng tới tương lai

Tối 8/5, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày châu Âu 2026 (Europe Day).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và EU đã xây dựng mối quan hệ đối tác sâu sắc và hướng tới tương lai.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 50%.

Hiện nay, EU đang là nhà cung cấp ODA hàng đầu của Việt Nam thông qua chiến lược Cửa ngõ toàn cầu và quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Đại sứ khẳng định cam kết chung của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đảm bảo an ninh năng lượng trước những bất ổn toàn cầu.

Theo Đại sứ Guerrier, năm 2026 đánh dấu tầm cao mới mang tính lịch sử khi chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (vào tháng 1) đã chính thức nâng tầm quan hệ hai bên lên Đối tác chiến lược toàn diện.

EU cam kết tiếp tục là đối tác kiên định, mang đến nguồn vốn và công nghệ hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực định hình tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), thông tin liên lạc, hạ tầng năng lượng và giao thông, tiêu biểu như liên danh phát triển dự án cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam được đánh giá là quốc gia tiên phong với nhiều hiệp định được ký kết với EU nhất và EU sẽ luôn là "một đối tác đầu tư cho tương lai dài hạn của Việt Nam."

Thay mặt Chính phủ Việt Nam dự và phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới những người bạn châu Âu; khẳng định trải qua hơn 35 năm vun đắp, quan hệ Việt Nam-EU đang tràn đầy tiềm năng bứt phá.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Bất chấp những thách thức toàn cầu, EU tiếp tục củng cố vị thế là đối tác thương mại lớn và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN.

Sau 5 năm thực thi EVFTA, thương mại song phương chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng trung bình 10% mỗi năm.

Đánh giá 2026 là một năm bản lề có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh việc các cam kết nâng cấp quan hệ đã lập tức được chuyển thành hành động thực chất.

Điển hình là việc tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam lần đầu tiên (tháng 3/2026) quy tụ hơn 800 đại biểu.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với EU.

Theo Thứ trưởng, hai bên hội tụ đủ tiềm năng để tạo đột phá trong các lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và số, qua đó đóng góp thiết thực vào việc duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên toàn cầu./.

Chính sách "Cửa ngõ Toàn cầu": EU đẩy mạnh đầu tư và kết nối bền vững tại Việt Nam Việc Cao ủy EU Jozef Síkela thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp EU-Việt Nam hứa hẹn mở ra triển vọng mới cho dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ châu Âu.