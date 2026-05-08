Thanh Hóa: Hiệu quả từ chuyển đổi số ở chính quyền 2 cấp xã Hoằng Tiến

Sau một năm chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 01/7/2025), xã vùng biển Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội thuần túy mà còn chú trọng công tác chuyển đổi số trong phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái biển gắn với bảo vệ môi trường bền vững, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Những con số "biết nói" về hạ tầng và điều hành điện tử

Để đạt được các mục tiêu cụ thể, lãnh đạo xã đã thực hiện việc xây nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng đơn vị.

Cùng với đó là việc bố trí, sử dụng biên chế được thực hiện đúng quy định, bảo đảm phù hợp với năng lực cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ; các vị trí công tác đều có người đảm nhiệm, không để xảy ra chồng chéo.

Tính từ ngày 01/7/2025 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận 21.364 văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử và phát hành đi 9.387 văn bản các loại.

Đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật), 100% văn bản điện tử sử dụng chữ ký số, đảm bảo tính pháp lý và nhanh chóng trong xử lý công việc.

Bên cạnh đó, Hệ thống giao ban trực tuyến đã được đầu tư hoàn thiện tại điểm cầu của xã, kết nối thông suốt từ Trung ương, tỉnh đến xã.

Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến, được hợp nhất từ 4 xã của huyện Hoằng Hóa (cũ), với diện tích gần 24km2, địa hình trải dài, phức tạp có cả biển, núi và đồng bằng nên xã cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động được trơn tru và thực sự có hiệu quả, ngay từ 1/7/2025, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ đồng bộ, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng thông tin điện tử được triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của xã đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hiện nay, Cổng thông tin điện tử xã cung cấp tin, bài, phản ánh đầy đủ, toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân xã; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã được công khai đầy đủ theo quy định trở thành kênh quan trọng để người dân giám sát và tìm kiếm thông tin minh bạch.

Bên cạnh dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến cũng là điểm sáng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số của địa phương.

Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích rõ rệt sau gần 1 năm đi vào hoạt động với nhiều kết quả rõ rệt qua việc giải quyết 8.301 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm áp đảo với 8.187 hồ sơ (đạt trên 98%), xử lý 8.217 hồ sơ, đặc biệt có 5.858 hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Chuyển biến trong nhận thức và phong cách phục vụ

Người dân có thể quét mã QR để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến (Thanh Hoá). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo ông Lê Xuân Hoàn, mô hình chính quyền 2 cấp kết hợp với chuyển đổi số đã làm thay đổi tư duy làm việc của đội ngũ cán bộ qua việc, 100% cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng quản lý nhà nước và công nghệ thông tin.

Thái độ phục vụ của cán bộ được đánh giá tích cực, chuyển từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ." Người dân vùng biển Hoằng Tiến bước đầu đã thành thạo việc nộp hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian đi lại và chi phí.

Tuy nhiên, ông Lê Xuân Hoàn cũng cho biết sự thiếu hụt cán bộ có trình độ công nghệ thông tin đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện chuyển đổi số tại địa phương như dịch vụ công, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thuế, môi trường.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, nhất là việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng để quá trình chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức cho cán bộ và nhân dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy mới đi vào hoạt động chưa đầy 1 năm nhưng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với công tác chuyển đổi số tại xã Hoằng Tiến phần nào đã chứng minh được tính ưu việt của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng , nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân./.

