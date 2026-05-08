Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, trưa 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đã phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh hạnh và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu, thể hiện quan hệ truyền thống sâu sắc giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Đây là mốc son trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh hai nước đã vun đắp tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng sâu sắc và chia sẻ sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển; đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hoà hợp. Phật giáo và các giá trị văn hóa đã góp phần nuôi dưỡng trong mỗi dân tộc tình yêu hoà bình, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne bày tỏ Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đánh giá cao những kết quả tích cực giữa quan hệ ngoại giao nghị viện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn hai bên tiếp tục có những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka khẳng định lòng tin vào tương lai của quan hệ giữa hai nước; nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và thắm tình hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã đạt được trong củng cố, ổn định, phục hồi và phát triển đất nước. Việt Nam tin tưởng rằng với truyền thống văn minh lâu đời, vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, bản lĩnh của nhân dân và quyết tâm của các nhà lãnh đạo, Sri Lanka sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo được khánh thành năm 2013 và trở thành biểu tượng đầy xúc động của tình cảm mà nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam.

Đối với nhân dân Việt Nam, đó không chỉ là những dấu chân của một lãnh tụ trên hành trình đi tìm độc lập cho dân tộc mình. Đó còn là sự gặp gỡ tự nhiên giữa các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình, nhân văn và công lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì." Tư tưởng ấy có sự đồng điệu sâu sắc với khát vọng của nhân dân Sri Lanka về một đất nước độc lập, hòa bình, ổn định và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân.

Việt Nam và Sri Lanka tuy cách xa về địa lý, nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Hai dân tộc đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. Phật giáo và các giá trị văn hóa phương Đông đã góp phần nuôi dưỡng trong mỗi dân tộc tình yêu hòa bình, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc Đổi mới gần 40 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết gần 40 năm trước, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn Đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ với những kết quả đã đạt được Việt Nam không tự mãn; trái lại, càng phát triển, Việt Nam càng hiểu rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên.

Từ hành trình đó, Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển: kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh; phát huy vai trò của pháp luật, Quốc hội và quản trị quốc gia trong kiến tạo phát triển, đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế; lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển; coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng của ổn định và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ khát vọng lớn phải được chứng minh bằng hành động cụ thể, cụ thể là cải cách mạnh mẽ hơn, quản trị hiệu quả hơn, phát huy dân chủ rộng rãi hơn, đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn và hợp tác quốc tế thực chất hơn. Những vấn đề đó không chỉ là yêu cầu riêng của Việt Nam. Đó cũng là câu hỏi chung của nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka. Điều Việt Nam mong muốn chia sẻ là hành trình đã đi qua, có cả những thành công và chưa thành công, với tinh thần cầu thị và sẵn sàng cùng học hỏi. Về quan hệ song phương, Việt Nam mong muốn cùng Sri Lanka mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Đề xuất một số hướng hợp tác lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tới tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện. Hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước; phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương. Việt Nam mong muốn hai Quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sỹ hữu nghị, làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất.

Hai nước cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á; Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương; khuyến khích các biện pháp thiết thực như tạo thuận lợi thương mại, tăng kết nối doanh nghiệp, trao đổi đoàn xúc tiến, triển lãm, hội thảo, kết nối cung-cầu và xem xét các khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư, thương mại.

Các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được thành chương trình, dự án và kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn; phát triển các động lực hợp tác mới gồm kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh; tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình do đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu giá trị của độc lập vì đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi đã đi lên từ nghèo khó. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè, bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.

Ngày nay, Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự; biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể; biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc; biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ khách danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với nền tảng hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, với sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, với quyết tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Sri Lanka sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc./.

